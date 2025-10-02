Alex Poatan x Ankalaev: lutadores do UFC opinam sobre quem é o favorito no duelo
O brasileiro busca reconquistar o cinturão dos meio-pesados, do qual foi derrotado pela última vez pelo lutador russo, que vem em ascensão no UFC.
O assunto da semana no UFC é o confronto da madrugada deste sábado entre Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev, válido pelo cinturão dos meio-pesados. A luta acontece em Las Vegas e já gera grande expectativa, mesmo antes de os atletas entrarem no octógono.
No último encontro, realizado em 8 de março de 2025, no UFC 313, Ankalaev derrotou Pereira por decisão unânime, conquistando o cinturão da categoria. Pereira iniciou bem, mas perdeu ritmo, enquanto Ankalaev dominou os rounds finais.
A vitória encerrou a sequência de três defesas de título de Pereira e marcou sua primeira derrota na divisão, estendendo a invencibilidade de Ankalaev para 14 vitórias.
Agora, diversos nomes famosos do UFC estão opinando sobre quem sairá campeão neste próximo duelo. Confira as expectativas!
Palpites dos lutadores
Dricus Du Plessis
Ex-campeão peso-médio, Dricus opinou em entrevista ao site Full Send que o brasileiro fará ajustes em seu jogo e recuperará o cinturão no UFC 320:
"A trocação nunca foi o problema, o problema é que ele foi sufocado. Não vai ser difícil fugir do clinch desta vez. Aposto no Alex Pereira", disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tom Aspinall
Campeão peso-pesado, Aspinall analisou o estilo dos lutadores e apontou o wrestling como fator chave que pode decidir a luta a favor do campeão:
"Acho que os confrontos foram bastante favoráveis ao Alex Pereira até enfrentar Magomed Ankalaev. Só com as ameaças de queda, mesmo Ankalaev não tentando muito na primeira luta, a presença do wrestling já o torna um adversário difícil para o Pereira", afirmou à TNT Sports UK.
Dustin Poirier
Ex-desafiante ao cinturão peso-leve e atualmente aposentado, Poirier também opinou sobre a aguardada luta principal do UFC 320:
"Alex quer recuperar o título, quer vingança, mostrar que não era ele mesmo na última luta. Ele é um lutador muito perigoso e não pode desperdiçar essa oportunidade. Acho que Poatan vence por nocaute", disse ao MMA Junkie.
Ficha técnica
- UFC 320 — Las Vegas, EUA
- Data: 4 de outubro de 2025
- Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
- Local: Las Vegas, EUA
- Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
- Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
- Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
- Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
- Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
- Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
- Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
- Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
- Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)Peso p
- Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
- Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
- Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
- Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
- Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
- Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)