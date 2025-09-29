O que aconteceu entre Popó e Wanderlei Silva? Entenda briga e estado de saúde dos lutadores
Duelo do último sábado (27), terminou em desclassificação do lutador de MMA, vitória do campeão mundial de boxe e troca de agressões entre as equipes
O aguardado confronto entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, válido pelo Spaten Fight Night 2, em São Paulo, tornou-se um evento marcante devido à confusão generalizada ocorrida após a luta.
O duelo entre os lutadores terminou no quarto round, de maneira polêmica, devido à desclassificação de Wanderlei, que havia desferido cabeçadas intencionais no baiano, golpe que não é permitido pelas regras do boxe.
Após o árbitro decretar o final da luta, uma troca de provocações entre as equipes, que entraram no ringue, desencadeou uma briga generalizada.
Agredido por Rafael Freitas, filho de Popó, Wanderlei Silva caiu desacordado. O lutador foi encaminhado para uma enfermaria e, em seguida, foi transferido para um hospital de São Paulo.
Qual é o estado de saúde dos lutadores?
Wanderlei Silva precisou receber sete pontos no olho e no nariz. Em vídeos publicados nas redes sociais, o lutador aparece com o olho esquerdo completamente fechado.
Por outro lado, Popó também foi agredido por integrantes da equipe adversária e precisou se internar em um hospital de Salvador.
Em publicação compartilhada em seu Instagram, o pugilista confirmou que passará por um procedimento cirúrgico devido à briga.
"Farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. O que eu gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória!
Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro", declarou Popó.