NBA 2025/26: veja a data de início e o calendário oficial
A NBA 2025/2026 começa com promessa de muita emoção; confira as datas oficiais e prepare-se para uma temporada cheia de grandes jogos.
A temporada 2025/2026 da NBA está prestes a começar, e os fãs de basquete já podem se preparar para um calendário repleto de emoções.
A liga divulgou oficialmente as datas-chave da temporada, que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos.
A temporada regular terá início no 21 de outubro de 2025, com dois jogos de destaque: o atual campeão, Oklahoma City Thunder, enfrentando o Houston Rockets, e o Los Angeles Lakers recebendo o Golden State Warriors.
As equipes disputarão 82 jogos cada, com a temporada regular se encerrando em 12 de abril de 2026.
Jogos de abertura da NBA
- 21/10/2025: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder
- 21/10/2025: Los Angeles Lakers x Golden State Warriors
Rodada de Natal da NBA
- Cleveland Cavaliers x New York Knicks
- San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
- Dallas Mavericks x Golden State Warriors
- Houston Rockets x Los Angeles Lakers
- Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets
Calendário da NBA 25/26
- 21/10/2025: Início da temporada regular
- 31/10 a 16/12/2025: Copa da NBA
- 13/2 a 15/2/2026: All-Star Game em Los Angeles
- 12/4/2026: Fim da temporada regular
- 14/4 a 17/4/2026: Play-In
- 18/4/2026: Início dos Playoffs
- 4/6/2026: Início das Finais da NBA
Onde assistir ao vivo?
Os jogos da temporada 2025/2026 serão transmitidos por diversas plataformas, incluindo ESPN, ABC, NBC, Peacock e Amazon Prime Video.