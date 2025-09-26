NBA 2025/26: veja a data de início e o calendário oficial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A NBA 2025/2026 começa com promessa de muita emoção; confira as datas oficiais e prepare-se para uma temporada cheia de grandes jogos.

A temporada 2025/2026 da NBA está prestes a começar, e os fãs de basquete já podem se preparar para um calendário repleto de emoções.

A liga divulgou oficialmente as datas-chave da temporada, que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos.

A temporada regular terá início no 21 de outubro de 2025, com dois jogos de destaque: o atual campeão, Oklahoma City Thunder, enfrentando o Houston Rockets, e o Los Angeles Lakers recebendo o Golden State Warriors.

As equipes disputarão 82 jogos cada, com a temporada regular se encerrando em 12 de abril de 2026.

Jogos de abertura da NBA

21/10/2025: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

21/10/2025: Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Rodada de Natal da NBA

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Calendário da NBA 25/26

21/10/2025: Início da temporada regular

Início da temporada regular 31/10 a 16/12/2025: Copa da NBA

Copa da NBA 13/2 a 15/2/2026: All-Star Game em Los Angeles

All-Star Game em Los Angeles 12/4/2026: Fim da temporada regular

Fim da temporada regular 14/4 a 17/4/2026: Play-In

Play-In 18/4/2026: Início dos Playoffs

Início dos Playoffs 4/6/2026: Início das Finais da NBA

Onde assistir ao vivo?

Os jogos da temporada 2025/2026 serão transmitidos por diversas plataformas, incluindo ESPN, ABC, NBC, Peacock e Amazon Prime Video.