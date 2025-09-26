fechar
NBA 2025/26: veja a data de início e o calendário oficial

A NBA 2025/2026 começa com promessa de muita emoção; confira as datas oficiais e prepare-se para uma temporada cheia de grandes jogos.

Por João Victor Tavares Publicado em 26/09/2025 às 14:43
Imagem de bola da NBA
Imagem de bola da NBA - Divulgação/NBA

A temporada 2025/2026 da NBA está prestes a começar, e os fãs de basquete já podem se preparar para um calendário repleto de emoções.

A liga divulgou oficialmente as datas-chave da temporada, que promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos.

A temporada regular terá início no 21 de outubro de 2025, com dois jogos de destaque: o atual campeão, Oklahoma City Thunder, enfrentando o Houston Rockets, e o Los Angeles Lakers recebendo o Golden State Warriors.

As equipes disputarão 82 jogos cada, com a temporada regular se encerrando em 12 de abril de 2026.

Jogos de abertura da NBA

  • 21/10/2025: Houston Rockets x Oklahoma City Thunder
  • 21/10/2025: Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Rodada de Natal da NBA

  • Cleveland Cavaliers x New York Knicks
  • San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
  • Dallas Mavericks x Golden State Warriors
  • Houston Rockets x Los Angeles Lakers
  • Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Calendário da NBA 25/26

  • 21/10/2025: Início da temporada regular
  • 31/10 a 16/12/2025: Copa da NBA
  • 13/2 a 15/2/2026: All-Star Game em Los Angeles
  • 12/4/2026: Fim da temporada regular
  • 14/4 a 17/4/2026: Play-In
  • 18/4/2026: Início dos Playoffs
  • 4/6/2026: Início das Finais da NBA

Onde assistir ao vivo?

Os jogos da temporada 2025/2026 serão transmitidos por diversas plataformas, incluindo ESPN, ABC, NBC, Peacock e Amazon Prime Video.

