2ª temporada de Starting 5 ganha data de estreia na Netflix e promete mostrar os bastidores intensos da NBA
A Netflix confirmou a estreia da segunda temporada de Starting 5 para o dia 16 de outubro, poucos dias antes do início da temporada 2025-26 da NBA. Nesta nova fase, a série documental vai acompanhar de perto Kevin Durant, James Harden, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander — astro do Oklahoma City Thunder, eleito MVP e campeão da última temporada.
Os episódios prometem grandes emoções ao mostrar desde a conquista histórica de Shai até o drama vivido por Haliburton, que sofreu uma lesão no jogo decisivo das Finais, abalando não apenas sua carreira, mas também sua família, que chegou a protagonizar polêmicas durante a competição.
Já Kevin Durant viveu a frustração de ficar fora dos Playoffs com o Phoenix Suns, situação que culminou em sua saída da equipe, criando momentos tensos nos bastidores.
Lançada em 2024, a produção ganhou destaque por revelar conversas exclusivas de quadra, com jogadores usando microfones durante os jogos para mostrar tudo sem cortes. Agora, a expectativa é ainda maior, já que a segunda temporada promete unir celebração, drama e rivalidades da liga de basquete mais prestigiada do mundo.