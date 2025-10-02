Lakers x Suns: confira onde assistir e o horário do confronto da Pré-temporada da NBA
Lakers e Suns se enfrentam em duelo equilibrado: os Lakers buscam consistência e os Suns seguem firmes na briga por posição nos playoffs.
O Los Angeles Lakers recebe o Phoenix Suns nesta sexta-feira (3), às 23h (horário de Brasília), no Crypto.com Arena, em Los Angeles, em confronto válido pela temporada regular da NBA 2025/26.
Como chegam as equipes
O Los Angeles Lakers vem buscando consistência nesta temporada. Com um elenco recheado de estrelas, o time tenta melhorar sua posição na Conferência Oeste e buscar vantagem em casa.
O Phoenix Suns também chega embalado, com uma equipe jovem e talentosa, busca continuar sua campanha sólida para garantir boa colocação nos playoffs.
O duelo promete ser equilibrado, com equipes buscando impor seu ritmo ofensivo e defensivo.
Onde assistir ao vivo?
O duelo terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, serviço de streaming oficial da liga.
Ficha técnica
- Data: Sexta-feira, 3 de outubro de 2025
- Horário: 23h (Brasília)
- Local: Crypto.com Arena, Los Angeles, EUA
- Competição: Temporada Regular NBA 2025/26
Calendário da NBA 25/26
- 21/10/2025: Início da temporada regular
- 31/10 a 16/12/2025: Copa da NBA
- 13/2 a 15/2/2026: All-Star Game em Los Angeles
- 12/4/2026: Fim da temporada regular
- 14/4 a 17/4/2026: Play-In
- 18/4/2026: Início dos Playoffs
- 4/6/2026: Início das Finais da NBA