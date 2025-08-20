Recifense, José Delano é contratado pelo UFC e revela desejo de lutar no Rio
Pernambucano, que se junta ao Esquadrão Brasileiro, obteve a vaga após participação em programa promovido pelo presidente da organização, Dana White.
O Brasil possui um novo representante no UFC! O recifense José Delano passará a fazer parte do plantel no maior evento de MMA do mundo.
Na noite da última terça-feira, foi anunciado que o brasileiro seria contratado pelo UFC. José Delano, também conhecido como "Zé", participou do programa "Dana White's Contender Series", promovido por Dana White, presidente da entidade.
Zé Delano foi contratado pelo UFC após derrotar o argentino Manuel Exposito por decisão unânime. Em vídeo publicado pelo perfil oficial da organização, o pernambucano não esconde o desejo de lutar no próximo evento, no Rio de Janeiro.
"Estamos dentro, eu já pedi pro UFC Rio, vamos fazer barulho para eu lutar no UFC Rio, no Brasil, 'vamo que vamo", declarou Zé Delano.
O pernambucano, que se junta a um elenco recheado de brasileiros, está no peso-pena, destinado a lutadores que pesam até 65,7 kg. José Delano não é derrotado desde 2023 e venceu suas quatro últimas lutas.
Confira todos os contratados pelo UFC
- José Delano – Peso-pena (até 65,7kg)
- Cam Rowston – Peso-médio (até 83,9kg)
- Louis Lee Scott – Peso-galo (até 61,2kg)
- Josh Hokit – Peso-pesado (até 120,2kg)
- Ramiro Jimenez – Peso-pena (até 65,7kg)