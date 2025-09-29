UFC 320: Poatan x Ankalaev – confira horário, onde assistir e card completo
Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 4 de outubro, na T-Mobile Arena, com direito a participação de um brasileiro.
O UFC 320 promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano no MMA. No sábado (04), a T-Mobile Arena, em Las Vegas, recebe duas disputas de cinturão que colocam frente a frente grandes nomes da categoria.
Na luta principal, o campeão meio-pesado Magomed Ankalaev defende o título contra o brasileiro Alex Poatan em uma revanche muito aguardada.
Enquanto o russo busca consolidar seu reinado, Poatan tenta retomar o cinturão e reafirmar seu lugar entre os grandes do esporte.
No coevento principal, o georgiano Merab Dvalishvili coloca o cinturão dos galos em jogo contra o norte-americano Cory Sandhagen, em uma disputa que pode definir o próximo gigante da divisão.
Além dos combates de título, outros brasileiros, como André Sergipano e Daniel Willycat, também estarão em ação no card.
Onde assistir ao vivo o UFC 320?
- Card Principal: exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 23h (horário de Brasília).
- Card Preliminar: também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 21h (horário de Brasília).
- Preliminares iniciais: além do UFC Fight Pass, terão transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, TikTok e Facebook do UFC Brasil, a partir das 19h (horário de Brasília).
Card completo do UFC 320
Card Principal (23H)
- Magomed Ankalaev x Alex “Poatan” Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card Preliminar (21H)
- Ateba Gautier x Ozzy Diaz
- Edmen Shahbazyan x André “Sergipano” Muniz
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Daniel “Willycat” Santos x Joo Sang Yoo
Preliminares iniciais (19H)
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker