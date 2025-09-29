fechar
UFC 320: Poatan x Ankalaev – confira horário, onde assistir e card completo

Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 4 de outubro, na T-Mobile Arena, com direito a participação de um brasileiro.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/09/2025 às 16:34
UFC 320: Magomed Ankalaev x Alex Poatan
UFC 320: Magomed Ankalaev x Alex Poatan - Divulgação/UFC

O UFC 320 promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano no MMA. No sábado (04), a T-Mobile Arena, em Las Vegas, recebe duas disputas de cinturão que colocam frente a frente grandes nomes da categoria.

Na luta principal, o campeão meio-pesado Magomed Ankalaev defende o título contra o brasileiro Alex Poatan em uma revanche muito aguardada.

Enquanto o russo busca consolidar seu reinado, Poatan tenta retomar o cinturão e reafirmar seu lugar entre os grandes do esporte.

No coevento principal, o georgiano Merab Dvalishvili coloca o cinturão dos galos em jogo contra o norte-americano Cory Sandhagen, em uma disputa que pode definir o próximo gigante da divisão.

Além dos combates de título, outros brasileiros, como André Sergipano e Daniel Willycat, também estarão em ação no card.

Onde assistir ao vivo o UFC 320?

  • Card Principal: exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 23h (horário de Brasília).
  • Card Preliminar: também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 21h (horário de Brasília).
  • Preliminares iniciais: além do UFC Fight Pass, terão transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, TikTok e Facebook do UFC Brasil, a partir das 19h (horário de Brasília).

Card completo do UFC 320

Card Principal (23H)

  • Magomed Ankalaev x Alex “Poatan” Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card Preliminar (21H)

  • Ateba Gautier x Ozzy Diaz
  • Edmen Shahbazyan x André “Sergipano” Muniz
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Daniel “Willycat” Santos x Joo Sang Yoo

Preliminares iniciais (19H)

  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

