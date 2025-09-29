UFC 320: Poatan x Ankalaev – confira horário, onde assistir e card completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duas disputas de cinturão prometem eletrizar os fãs de MMA neste sábado, 4 de outubro, na T-Mobile Arena, com direito a participação de um brasileiro.

O UFC 320 promete ser uma das noites mais eletrizantes do ano no MMA. No sábado (04), a T-Mobile Arena, em Las Vegas, recebe duas disputas de cinturão que colocam frente a frente grandes nomes da categoria.

Na luta principal, o campeão meio-pesado Magomed Ankalaev defende o título contra o brasileiro Alex Poatan em uma revanche muito aguardada.

Enquanto o russo busca consolidar seu reinado, Poatan tenta retomar o cinturão e reafirmar seu lugar entre os grandes do esporte.

No coevento principal, o georgiano Merab Dvalishvili coloca o cinturão dos galos em jogo contra o norte-americano Cory Sandhagen, em uma disputa que pode definir o próximo gigante da divisão.

Além dos combates de título, outros brasileiros, como André Sergipano e Daniel Willycat, também estarão em ação no card.

Onde assistir ao vivo o UFC 320?

Card Principal: exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 23h (horário de Brasília).

exclusivo no serviço de streaming UFC Fight Pass a partir das 23h (horário de Brasília). Card Preliminar: também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 21h (horário de Brasília).

também será transmitido somente pelo UFC Fight Pass a partir das 21h (horário de Brasília). Preliminares iniciais: além do UFC Fight Pass, terão transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, TikTok e Facebook do UFC Brasil, a partir das 19h (horário de Brasília).

Card completo do UFC 320

Card Principal (23H)

Magomed Ankalaev x Alex “Poatan” Pereira

Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen

Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.

Josh Emmett x Youssef Zalal

Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card Preliminar (21H)

Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Edmen Shahbazyan x André “Sergipano” Muniz

Chris Gutierrez x Farid Basharat

Daniel “Willycat” Santos x Joo Sang Yoo

Preliminares iniciais (19H)