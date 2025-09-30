Flávio Ricco: Selvagerias, como do Popó e Wanderlei Silva, deveriam ser extirpadas do mundo atual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flávio Ricco faz uma crítica aos esportes de luta, como boxe, UFC e outros. Ele cita o caso do último sábado onde cenas de violência foram passadas

Clique aqui e escute a matéria

Selvagerias, como do Popó e Wanderlei Silva, deveriam ser extirpadas do mundo atual

De cara, já fica o aviso que pouco importa e nem mesmo serão consideradas as opiniões em contrário, porque não tem cabimento nenhum conservar até hoje a selvageria de séculos passados.

O boxe, UFC e outros do gênero, que alguns insistem em enxergar ou considerar como esporte, em nada combina com o mundo atual e há muito deveriam ter sumido, sem deixar lembranças.

O que dizer, então, desses encontros agora promovidos só para tomar dinheiro dos desavisados, com a participação de artistas, que só querem aparecer, e lutadores, já no auge de suas aposentadorias?

Como classificar o que aconteceu no último sábado, em mais um desses inventados combates, desta vez entre os já senhores Acelino Freitas, o Popó, e Wanderlei Silva?

Ambos, claro, devidamente acompanhados de suas entourages, promovendo um espetáculo ridículo, de troca de socos e pontapés, com direito a lesões de todos os graus e necessidade de cirurgias. Qual a mensagem que passa?

Fim do mundo isso aí. Meus pêsames aos envolvidos. E, por favor, em nome do mundo melhor que todos deveriam desejar, que se cancelem as próximas.

TV Tudo

Muito merecido

Nunca um apelido fez tão jus ao nome e à figura do Paulo Soares, que nos deixou no dia de ontem.

Nada ou nenhuma outra palavra, que o Amigão, criado pelo Oswaldo Pascoal, poderia cair tão bem em alguém, que foi sempre um cara do bem, alegre e divertido. Perde o jornalismo esportivo, perdemos todos nós.

My friend

Foi sempre muito bonita a carreira do Paulo Soares nas diversas rádios e TVs que ele passou. A mais marcante, claro, ESPN, formando uma dupla inesquecível com Antero Greco no “SportsCenter”.

Ontem, foram inúmeras as mensagens de todos, diante do seu falecimento.

Dois tempos

Jade Mascarenhas, em breve, chega às telas com “Homem de Ouro”, dirigido por Mauro Lima, e “A Própria Carne”, de Ian SBF, com exibições, antes, no Festival do Rio

No palco, ela segue com André Gonçalves e Iara Jamra em “Toc Toc”.

Jade Mascarenhas - Instagram

Casa da Cazé

Com uma sede em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, vem aí a Casa CazéTV, um espaço imersivo, especialmente criado para a Copa do Mundo, resultado de uma parceria com a tm1 Brand Experience.

Terá a capacidade para receber até 5 mil pessoas por dia.

Nova sede

A Glaz Entretenimento, produtora de filmes e séries, como “Rensga Hits”, comemora 20 anos de história em 2026.

Para marcar esta próxima fase, acaba de ser inaugurada sua nova sede em São Paulo, na Vila Madalena.

Ela de novo

Atriz com formação no teatro, Isadora Ruppert ainda não fez nada em TV. É mais do cinema.

No premiado “Ainda Estou Aqui”, ela foi Laura Gasparian e, agora, marca presença em “O Agente Secreto”, ao lado de Wagner Moura, escolhido para concorrer à estatueta de Melhor Filme internacional em 2026.

Calma aí

No Emmy 2025, foi intensa a campanha para Wagner Moura levar o prêmio como ator coadjuvante por “Ladrões de Drogas” (Dope Thief”, do Apple TV+).

Mas ele nem foi indicado. A barulheira mais prejudicou que ajudou. Agora, com “O Agente Secreto”, a mesma coisa. Furada embarcar nesse entusiasmo.

Vale o aviso

Também em se tratando de prêmios, melhor isso, melhor aqui, recomenda o bom juízo deixar primeiro a bola rolar.

Gritar gol antes da hora, com VAR e os juízes que têm por aí costuma dar ruim.

Série médica - 1

A Conspiração Filmes colocou ponto final nas gravações da primeira temporada de "Emergência 53", nova série médica do Globoplay, criada para pegar carona no sucesso de “Sob Pressão”.

O elenco conta com Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Emílio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emílio de Mello.

Série médica - 2

O Globoplay já decidiu que “Emergência 53” será lançada como grande destaque da programação de 2026 e, na sequência, TV aberta.

Ou seja, chega muito forte. Algumas séries da plataforma, vale informar, demoram até 3 anos para serem lançadas.

Tá tudo certo

De verdade, essa demora no anúncio oficial do SBT e N Sports sobre a Copa de 2026, tem provocado certa desconfiança.

Só que não tem motivo: está tudo certo. O processo é que é arrastado mesmo.

Nova fase

Em “Êta Mundo Melhor!”, a partir de amanhã, Sandra (Flávia Alessandra) volta fugida da Europa para São Paulo e terá encontros com o irmão Celso (Rainer Cadete) e Ernesto (Eriberto Leão).

Passo seguinte, armar contra o primo Candinho (Sergio Guizé).

Rainer Cadete e Flávia Alessandra - Globo/ Angélica Goudinho

Bate – Rebate

• Francisca Queiroz leva o espetáculo “Ela e Algumas Histórias”, a partir do dia 3, para o Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, Rio...

• ... E no dia 4, a comédia “Adultério não é crime?”, com Pamela Otero, Gil Teles e Marcelo Pio, estreia no Teatro dos Grandes Atores, também no Rio.

• Essa barulheira toda em torno da Globo não ter colocado os gols de Corinthians e Flamengo, como bem informou e analisou a editoria de esportes do Leo Dias, não tem nada a ver...

• ... Muito das especulações talvez se deva à entonação do Lucas Gutierrez, que deu margem a diferentes interpretações...

• ... Só que já tivemos outros jogos acontecendo às 20h30 dos domingos e o “Fantástico” não exibiu sem nenhuma repercussão. Nada anormal e tudo dentro das regras.

• Nas contas de Murilo Benício, um dos destaques de “Três Graças” na Globo, ele já vai para o seu 14º vilão seguido...

• ... Aliás, se a Globo colocar mesmo, no ar, a segunda temporada da série “Justiça” ainda este ano, teremos o Murilo maldoso em duplicidade...

• ... E em um de seus melhores trabalhos.

• O canal esportivo N Sports, atualmente também presente na TV fechada, fechou parceria com a OffGrid, programadora e distribuidora de conteúdos para plataformas de TV conectada no Brasil...

• ... As empresas se unem para lançar o canal N Sports FAST, com foco em TVs conectadas.

C´est fini

Ontem, confirmando tudo aquilo que esta santa coluna vem divulgando há tempos, a Band anunciou a volta da Indy para 2026.

Nos bastidores, comenta-se, uma equipe nova, totalmente diferente da Fórmula 1, será montada para transmitir a competição.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!