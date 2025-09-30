Cinthya Leite é destaque em premiação nacional
Nossa colega de redação Cinthya Leite, pelo quinto ano consecutivo, é finalista do Prêmio Einstein, que destaca os jornalistas brasileiros mais admirados na área da saúde, ciência e bem estar. Está entre os três mais admirados do Nordeste e entre os 25 de todo país, sendo a única a representar o Nordeste no Ranking. Entrega no dia 27 de novembro, em São Paulo. Ela já recebeu 36 prêmios de jornalismo ligados à área em que atua.
EM GRAVATÁ
Sheila Wanderley ofereceu categorizado almoço, na sua casa de Gravatá, em torno dos casais Marciana e Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, e Teresa e Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco.
PARABÉNS
Quem foi muito celebrado, ontem, quando completou nova idade, foi o vice-prefeito do Recife, Victor Marques. Parabéns iniciais foram de João Campos e Tabata Amaral, em telefonema assim que acordou.
APOIO
Atendendo a uma decisão da governadora Raquel Lyra, o governo de Pernambuco está entre os patrocinadores das apresentações da Orquestra Criança Cidadã na Coreia do Sul, Japão e Vaticano. A série dos Concertos pela Paz começa hoje, em Seul, na Coreia do Sul.
COLORIR
Gisele Santos participará como convidada especial da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Ela já lançou quatro livros de colorir, uma grande tendência atual e que será tema de debate que ela participará sexta-feira, no evento que acontece no Centro de Convenções.
TORCIDA
O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, torcedor assumido do Sport, vai convidar o arcebispo Dom Paulo Jackson para assistirem amanhã, na Ilha do Retiro, ao jogo entre Sport e Fluminense. O atual arcebispo é torcedor do time carioca.
MÚSICA
A arquiteta Luiza Nogueira se inspirou na música de Djavan “O Amor é Azulzinho” para compor o projeto do seu Loft Santorini, ambiente que assina na Casa Cor este ano. Uma das cores apontadas como tendência para 2026, o Azul é o fio condutor do espaço com 40 metros quadrados. Destaque para o piso em ondas e uma escultura do artista Marcelo Silveira.
JABUTI
O professor de Medicina da Unicap, Elimário Cardozo, comemora: seu livro Dores em Salva, da editora Patuá, está entre os semifinalistas da 67ª edição do Prêmio Jabuti, na categoria Conto. A obra figura no seleto grupo dos dez melhores, em meio a um recorde de 4.530 inscrições.
LUXO
Segundo o autor do livro “Coisa de Rico”, Michel Alcoforado afirmou que a próxima tendência de luxo será: paz, silêncio e tempo. Após 15 anos de pesquisa, ele viu que viagens e retiros espirituais são o foco dos brasileiros mais ricos.
RANKING
Dados do Booking mostram que o Nordeste tem quatro dos cinco destinos mais procurados no Brasil para 2026. Entre eles, Pernambuco marcou presença com a Praia dos Carneiros, junto à Barra de Tabapitanga, no Rio Grande do Norte, Camaçari na Bahia e Passo de Camaragibe em Alagoas.
WELLNESS
O Brasil já figura entre os 15 maiores mercados de bem-estar do mundo. Segundo o Global Wellness Institute, a chamada economia do bem-estar movimenta cerca de US$ 96 bilhões por ano no país. Inclusive, até os novos empreendimentos imobiliários de Pernambuco possuem áreas para utilizar o conceito.