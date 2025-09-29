Edison Gonçalves e as dicas para tirar vistos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Todas as segundas, a Coluna João Alberto traz entrevistas exclusivas com personalidades que se destacam na sociedade pernambucana

POR JOÃO ALBERTO

Edison Gonçalves era dono de uma operadora de turismo internacional, percebeu a necessidade de tirar vistos para seus clientes. Foi quando criou a “Despacha Vistos”, empresa especializada em ajudar na concessão de vistos para vários países. Instalou uma sede muito bem montada, em frente ao Consulado dos Estados Unidos, que conta com 16 funcionários, sendo seis na rua, ajudando os que vão procurar o visto. Como a maior procura é por vistos para os Estados Unidos, optou por esta localização. Ele revela alguns segredos dos que precisam de vistos para viajar ao exterior.

Quantos países têm consulado no Recife?

Estados Unidos, China, Alemanha, França, Argentina e Japão.

Edison ajuda pessoas a realizarem viagens para diversos destinos ao redor do mundo, oferecendo suporte em toda a parte burocrática - Arquivo pessoal

Quais são os principais serviços oferecidos ao viajante?

O principal é a assessoria, entender o objetivo dos clientes em tirar um visto, depois, fazer todos os procedimentos e orientações para tirar um visto.

A antecedência ideal para solicitar o visto?

O melhor é não deixar para em cima da viagem. Quando decidir viajar, a primeira coisa a fazer é olhar as validades do passaporte e do visto. Para não correr risco com o agendamento da entrevista, o ideal é uma antecedência de pelo menos quatro meses.

Existem casos de urgência, como doença?

Existem, mas são mais burocráticos, pois solicitam muitos documentos. Então, às vezes, as vias normais são mais rápidas.

Qual a demora para obter um visto para os Estados Unidos?

Hoje estão super rápidos, é possível agendar para um prazo curto.

Quanto custa um visto para os Estados Unidos?

A partir deste mês, custa US$ 435 (R$ 2.322).

E para outros países?

Uns são mais caros, outros mais baratos.

É importante assessoria para preencher o pedido de visto?

Sim, o site do consulado é bem objetivo, mas, se deixar de responder um item, corre o risco de uma negativa.

Quantas pessoas são atendidas por dia?

No Consulado dos Estados Unidos no Recife, 350 pessoas. Já em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mais de mil por dia.

Quanto tempo demora a entrevista?

Toda logística demora 1 hora, mas, na frente do oficial americano, que faz a entrevista, no máximo cinco minutos.

Quais documentos são necessários para solicitar um visto?

Imposto de renda, contracheques, extrato bancário, tudo que mostra seu vínculo empregatício e renda.

É possível trabalhar no país de destino com um visto de turista?

Não pode. O visto deve ser pedido com o objetivo da viagem. Para um visto de trabalho, tem que ter uma petição da empresa norte-americana.

É possível solicitar um visto para múltiplas entradas?

Os vistos já são automáticos: B1/B2 = B1 eventos, feiras, congressos e B2 turismo, com validade de 10 anos, e tratamento médico.

É bom comprar passagens aéreas antes de solicitar um visto?

Não recomendo. Primeiro, tirar o visto de acordo com sua previsão de viagem, destino e quanto tempo vai ficar.

Quais são as principais razões para a recusa de visto?

Preenchimento errado do DS-160, insegurança na entrevista, não ter vínculos e renda compatível para uma viagem.

Quais os lugares mais procurados para temporadas de estudo?

Pela ordem: Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Qual a idade em que é exigido visto?

Todas as idades. Nasceu, precisa de passaporte e visto para viajar.

Quais as principais perguntas da entrevista?

Por que escolheu esta cidade? Quais são seus vínculos no Brasil?

Como a pessoa deve ir vestida para a entrevista?

De acordo com sua atividade, bem descontraídos.

Quanto tempo demora entre a aprovação do visto e a entrega do passaporte?

Depois da entrevista e aprovação, em média, 10 dias.

É importante o tipo de foto a ser mostrada?

Sim, tipo passaporte, orelhas e sobrancelhas aparentes, sem rir e sem óculos.

Qual a atual exigência para entrar na Inglaterra?

Um visto que pode ser pedido pela internet. Custa 14 libras (R$1 mil). Hoje, 14 libras.

Animais precisam de visto?

Sim, uma autorização da companhia aérea.

O que é mais fácil: o primeiro visto ou a renovação?

Renovação, pois o consulado analisa quantas vezes foi e quanto tempo ficou.

RAIO X

Time: Sport

Livro: A Bíblia

Filme: Os românticos

Restaurante: Spettus Premium

País para visitar: Estados Unidos e Canadá

Hobby: Tênis

Mania: Fazer churrasco