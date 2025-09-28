O depoimento de José Paulo sobre presidente do Supremo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O mestre José Paulo Cavalcanti Filho dá este depoimento sobre o ministro Luiz Edson Fachin, que assume amanhã a presidência do Supremo Tribunal Federal: “Somos amigos faz mais de 40 anos. A última vez que nos encontramos, como advogado, se deu em sustentações que fizemos no Superior Tribunal de Justiça, em ações diferentes. Já como ministro do Supremo, fui várias vezes falar na Corte a seu convite. Não é apenas um grande jurista, tem uma biografia impecável. Sendo, sobretudo, um homem reto. De bem. Desejo muito sucesso a ele na presidência do Supremo''.



NA POSSE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco será representado amanhã, no Supremo Tribunal Federal, na posse dos ministros Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal e de Alexandre de Moraes na vice-presidência, pelo presidente Ricardo Paes Barreto e os desembargadores Eduardo Sertório, Demócrito Reinaldo Filho e Stênio Neiva.



O deputado Eriberto Medeiros com o filho, o médico Fernando Medeiros - Arquivo Pessoal

RENOVAÇÃO

A Casa Cor 2025, que será inaugurada na quinta-feira, tem uma renovação de 30% entre os expositores. Alguns, que participaram de edições em anos anteriores, estão de volta ao evento.

NOVO ENDEREÇO

Luciano Teixeira, mestre da endocrinologia pernambucana, professor da Faculdade de Medicina da UFPE, com vários cursos no exterior, está de casa nova. Depois de muitos anos na Rua Coelho Leite, em Santo Amaro, passou a atender na Clínica Esmere, na Torre 4 do Empresarial RioMar.



ENERGIA

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, fará a palestra de abertura do Fórum Veja de Energia, amanhã, em São Paulo.



ENTREVISTA

Edison Gonçalves, maior expert em emissão de visto para o exterior, é o entrevistado da coluna de amanhã. Revela todos os segredos para a obtenção do documento, especialmente junto ao consulado dos Estados Unidos.



OUTUBRO ROSA

Sandra Paes Barreto, presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, comanda evento para assinalar o Outubro Rosa, quarta-feira, às 17h, no Famiglia Giuliano, já com os convites esgotados.



TÉCNICOS

Dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão, apenas oito não trocaram de técnicos: Flamengo (Felipe Luís), Palmeiras (Abel Ferreira), Bahia (Rogério Ceni), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Ceará (Leo Condé), Bragantino (Fernando Seabra) e Mirassol (Rafael Guanaes).



EDUCAÇÃO

Marcelo Tas será um dos destaques do 21ª Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio, que acontecerá entre os dias 1º e 3 de outubro no Recife Expo Center.



COR DO ANO

A “Iquine” elegeu a “Majari”, um tom de azul profundo, como a Cor do Ano 2026. Escolha, inspirada força dos afluentes amazônicos, foi baseada pesquisa conduzida pelo Studio inglês Justine Fox, consultoria reconhecida por unir psicologia das cores, análise de comportamento, design, arquitetura, artes e cultura, antecipando tendências globais.

Carlos Eugênio e Branca Brennand, em evento no Novotel Recife Marina - Dayvison Nunes/Divulgação

ARQUITETURA

O Clube & Casa Design Pernambuco promove no dia 8, no lounge do Moinho Business, a palestra “Inteligência Artificial aplicada à Arquitetura”, com a arquiteta Mariana Grunschy. Ela é criadora do primeiro curso brasileiro de IA para arquitetos.

RESPOSTA

A Anvisa afirmou que não há registros no Brasil que relacionem o uso de paracetamol na gravidez ao autismo, após declarações de Donald Trump sobre o tema, que geraram preocupação entre mães de crianças com TEA.

JOIAS

Daisy Lourenço é um verdadeiro talento na arte delicada do design de joias. Suas criações autorais mesclam crochê em fio de metal, ouro e outros materiais, resultando em peças únicas, desenhadas e produzidas à mão. Exclusivas, só podem ser adquiridas por encomenda.



BEAUTY

Gleyce Fortaleza foi destaque no Rennova Summer Summit, realizado na Casa Fasano, em São Paulo. Ela comandou uma das principais mesas do evento, que reuniu especialistas nacionais da beleza, além de dermatologistas renomadas e atrizes globais embaixadoras, como Claudia Raia e Deborah Secco.

