O depoimento de José Paulo sobre presidente do Supremo
João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema, entretenimento e temas relevantes
Clique aqui e escute a matéria
O mestre José Paulo Cavalcanti Filho dá este depoimento sobre o ministro Luiz Edson Fachin, que assume amanhã a presidência do Supremo Tribunal Federal: “Somos amigos faz mais de 40 anos. A última vez que nos encontramos, como advogado, se deu em sustentações que fizemos no Superior Tribunal de Justiça, em ações diferentes. Já como ministro do Supremo, fui várias vezes falar na Corte a seu convite. Não é apenas um grande jurista, tem uma biografia impecável. Sendo, sobretudo, um homem reto. De bem. Desejo muito sucesso a ele na presidência do Supremo''.
NA POSSE
O Tribunal de Justiça de Pernambuco será representado amanhã, no Supremo Tribunal Federal, na posse dos ministros Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal e de Alexandre de Moraes na vice-presidência, pelo presidente Ricardo Paes Barreto e os desembargadores Eduardo Sertório, Demócrito Reinaldo Filho e Stênio Neiva.
RENOVAÇÃO
A Casa Cor 2025, que será inaugurada na quinta-feira, tem uma renovação de 30% entre os expositores. Alguns, que participaram de edições em anos anteriores, estão de volta ao evento.
NOVO ENDEREÇO
Luciano Teixeira, mestre da endocrinologia pernambucana, professor da Faculdade de Medicina da UFPE, com vários cursos no exterior, está de casa nova. Depois de muitos anos na Rua Coelho Leite, em Santo Amaro, passou a atender na Clínica Esmere, na Torre 4 do Empresarial RioMar.
ENERGIA
Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, fará a palestra de abertura do Fórum Veja de Energia, amanhã, em São Paulo.
ENTREVISTA
Edison Gonçalves, maior expert em emissão de visto para o exterior, é o entrevistado da coluna de amanhã. Revela todos os segredos para a obtenção do documento, especialmente junto ao consulado dos Estados Unidos.
OUTUBRO ROSA
Sandra Paes Barreto, presidente da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, comanda evento para assinalar o Outubro Rosa, quarta-feira, às 17h, no Famiglia Giuliano, já com os convites esgotados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TÉCNICOS
Dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão, apenas oito não trocaram de técnicos: Flamengo (Felipe Luís), Palmeiras (Abel Ferreira), Bahia (Rogério Ceni), Cruzeiro (Leonardo Jardim), Ceará (Leo Condé), Bragantino (Fernando Seabra) e Mirassol (Rafael Guanaes).
EDUCAÇÃO
Marcelo Tas será um dos destaques do 21ª Congresso Internacional de Inovação na Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio, que acontecerá entre os dias 1º e 3 de outubro no Recife Expo Center.
COR DO ANO
A “Iquine” elegeu a “Majari”, um tom de azul profundo, como a Cor do Ano 2026. Escolha, inspirada força dos afluentes amazônicos, foi baseada pesquisa conduzida pelo Studio inglês Justine Fox, consultoria reconhecida por unir psicologia das cores, análise de comportamento, design, arquitetura, artes e cultura, antecipando tendências globais.
ARQUITETURA
O Clube & Casa Design Pernambuco promove no dia 8, no lounge do Moinho Business, a palestra “Inteligência Artificial aplicada à Arquitetura”, com a arquiteta Mariana Grunschy. Ela é criadora do primeiro curso brasileiro de IA para arquitetos.
RESPOSTA
A Anvisa afirmou que não há registros no Brasil que relacionem o uso de paracetamol na gravidez ao autismo, após declarações de Donald Trump sobre o tema, que geraram preocupação entre mães de crianças com TEA.
JOIAS
Daisy Lourenço é um verdadeiro talento na arte delicada do design de joias. Suas criações autorais mesclam crochê em fio de metal, ouro e outros materiais, resultando em peças únicas, desenhadas e produzidas à mão. Exclusivas, só podem ser adquiridas por encomenda.
BEAUTY
Gleyce Fortaleza foi destaque no Rennova Summer Summit, realizado na Casa Fasano, em São Paulo. Ela comandou uma das principais mesas do evento, que reuniu especialistas nacionais da beleza, além de dermatologistas renomadas e atrizes globais embaixadoras, como Claudia Raia e Deborah Secco.