"O Agente Secreto" terá sessão em Los Angeles com presença de Walter Salles

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O colunista João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Clique aqui e escute a matéria

O diretor Walter Salles, premiado no Oscar pelo filme “Ainda Estou Aqui”, vai apresentar uma sessão de “O Agente Secreto”, dia 19 de outubro, no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em Los Angeles. Será na abertura o “Bravo Film Festival”, novo nome do “Hollywood Film Festival”. No evento, vai conversar com o diretor e a produtora do filme, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux.

Encontro de Márcia Casanova, Karla Dantas, Luciana Cavalcanti e Carol Vaisman figuras de muito destaque no nosso mundo social - Julliana Brito/JC

PONTE AÉREA

O mestre Álvaro Dantas vive na ponte-aérea, comandando as unidades do Icone no Recife e a nova, que está fazendo muito sucesso em São Paulo, atraindo pacientes de vários estados do Sul e Sudeste.

ALMOÇO

A governadora Raquel Lyra recebe hoje, para almoço no Campo das Princesas, Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, ao lado de Marcelo Gouveia e Ricardo Teobaldo, lideranças do partido no estado.

ANTONIO MENDES

Um dos grandes nomes da pintura pernambucana, Antonio Mendes, comemora seus 60 anos com a exposição “Vestígios de um Tempo Não Linear”. Ela abre hoje, às 14h, na “Casa Guita”, espaço cultural que funciona na casa onde Guita Charifker morou, vizinha das residências de Maria Carmem e Amaro Chrysóstomo, seus primeiros professores de pintura. Mostra tem curadoria de Filipe Campello e fica aberta até 25 de outubro.

NA TV JORNAL

O médico André Bezerra, que faz belíssimo trabalho à frente da Central de Transplantes de Pernambuco, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h30, na TV Jornal. Conta todos os detalhes dos transplantes de órgãos e da excelente posição do nosso estado no ranking nacional.

PARABÉNS

Bruno Ribeiro, presidente do Ceasa e do Santa Cruz, vai comemorar seu aniversário hoje na Arena Pernambuco, onde acompanhará o jogo do seu time contra o Barra, na final da Série D.

Sarita Martins e Inês Calado, em clique especial para a coluna - Gleyson Ramos

PARA MULHERES

Catarina Durães reuniu personalidades femininas da sociedade em uma tarde especial na Casa Florance, para um curso imersivo de Inteligência Artificial, voltado a apresentar soluções práticas para o dia a dia.

JANTAR

Em mais uma edição do Nannai Harmoniza, em Muro Alto, o chef Claude Troisgros será destaque em jantar especial ao lado do chef Fernando Pavan, que comanda a cozinha do hotel. O evento será dia 13 de dezembro.

REVITALIZAÇÃO

A Prefeitura do Recife iniciou as intervenções do projeto "Cores no Centro" na Rua do Bom Jesus, um dos principais cartões-postais da cidade. A iniciativa prevê a revitalização das fachadas de 15 imóveis históricos, além da implantação de nova iluminação pública na via.

O médico Eduardo Jorge e Ana Paula Martins, ministra da Saúde de Portugal, na comemoração dos 80 anos do Conselho Federal de Medicina - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Toda briga é seguida de remorso.” (Shlomo Ben Yehuda)

HOJE é o Dia Mundial do Turismo.

ANTÔNIO Campos é um dos conselheiros da recém-criada Sociedade da Excelência Luso-Brasileira.

MUITO elogiada a atuação de Ana Maraíza à frente da Secretaria estadual de Administração.

COM um acervo de 185 mil títulos e 516 mil exemplares, a biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco é a maior do Nordeste.

O VOTO Secreto é cada vez menos aceito pelos eleitores.

MUITO prestigiado o aniversário de Adriana Ribeiro, que brilha na moda e produção de acessórios autorais. Reuniu nomes de muito prestígio do nosso mundo feminino.

O FESTIVAL Bacalhau da Noruega está acontecendo até o dia 5 de outubro, no restaurante Oficina do Sabor, com menu degustação.

LEONARDO Coutinho celebra os 17 anos do seu Armazém Blu’nelle.

ANIVERSARIANTES Ângela Lins Cavalcanti, Eduardo Zonari, Edivilma Magalhães, Elyanna Caldas Varejão, Fátima Dias de Souza, Flávio Coelho, Jorge Luiz Pinto Barbosa, Leonardo José Monte, Meraldo Zisman, Mércia Moura, Mirella Santini Aguiar, Regina Perrusi, Roberto Kelner, Roberto Queiroz Galvão, Sandra Cristina Araújo e Waldemir Miranda Filho.

