Dom Helder foi projetado no Cristo Redentor do Rio
O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor prestou belíssima homenagem à inauguração da nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara, no Recife. A imagem do ex-arcebispo de Olinda e Recife e que também foi bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro. A imagem do “Dom da Paz”, que está em processo de canonização no Vaticano, foi projetada no Cristo Redentor, monumento que é o mais importante da Cidade Maravilhosa
ESPAÇO VIP
O comodoro Altair Júnior comanda o camarote oficial do Cabanga, na largada da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, a partir das 11h, no “Seu Boteco”, no Marco Zero. Vai reunir autoridades e convidados especiais.
CORRIDA
A meia maratona “Eu Amo o Recife” acontece amanhã, com percursos de 5km, 10km e 21km. Largada será às 18h, do Marco Zero.
CERIMONIAL
André Wanderley, que atuou muitos anos como cerimonialista no governo de Pernambuco e eventos particulares, há 10 anos atuava em empresas de São Luiz. Agora, decidiu voltar para o Recife e está na equipe que organiza a Casa Cor.
CENTRO DA CIDADE
O presidente da Fiepe, Bruno Veloso, fez reunião com Frederico Brennand, superintendente do IPHAN-PE, e Camilo Moutinho, vice-presidente do Sindusgraf, para debater a revitalização do centro da cidade.
PARABÉNS
A professora Fernanda Pessoa, referência na educação, comemorou aniversário ontem em clima de muitas surpresas. Nome de destaque não apenas no meio acadêmico e social, ela também tem forte atuação no universo da arte, participando de curadorias e exposições.
LIVRO
Personalidades do nosso mundo feminino se reuniram no Le Couvert, para prestigiar Louise Galindo, que lançou o romance “A Última Safra”, em evento regado a vinhos e decoração puramente feminina, repleta de arranjos florais.
ELAS NO ESPAÇO
A Nasa anunciou sua classe de astronautas de 2025, formada por dez profissionais selecionados entre mais de 8 mil candidatos. Pela primeira vez, a maioria dos escolhidos é composta por mulheres. O grupo passará por quase dois anos de treinamento antes de estar apto para missões científicas e de exploração na órbita terrestre, na Lua e em Marte.
COSTUME
Uma nova tendência vem marcando as escolhas das representantes das escolas de samba do Rio de Janeiro. Se antes o posto era ocupado por atrizes globais ligadas às comunidades, hoje muitas vezes ele é destinado a influenciadoras digitais que, em vários casos, não são do Rio e nem possuem relação direta com o samba ou com o enredo.
NO RIOMAR
A 16ª Mostra de Arte e Design de Pernambuco está acontecendo até terça-feira no RioMar Recife, com o tema “Mãos de Pernambuco, talento que nasce aqui, arte que encanta em todo lugar”. Reunindo 60 artesãos, a expectativa é movimentar mais de R$ 1 milhão.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir.” (Mário de Andrade)
- QUEM ganha muitos parabéns hoje, quando completa idade nova, é Romilda Monteiro, uma das figuras mais elegantes e queridas do Recife.
- HOJE é o Dia Internacional das Relações Públicas.
- MIRELLA Martins passa temporada em São Paulo.
- THIAGUINHO faz seu primeiro show após o nascimento do seu filho Bento, amanhã, no Samba Recife.
- GABRIELA Didier participa do Board Valley Conselheiros, programa do empresário Marcelo Ribas, no Rio de Janeiro
- JULIANA Santos fotografou a coleção da sua marca no Haras Calúli, em Gravatá, em conceito de campo.
- CONVIDADO pelo famoso chef Júlio, Albino Queiroz comemora seu aniversário hoje, no restaurante “D’Bacalhau”, em Lisboa.
- CARLOS Veras, novo presidente do PT de Pernambuco, vai iniciar uma série de visitas aos diretórios do partido no interior do estado.
ANIVERSARIANTES Ana Farache, André Luiz Caúla Reis, Augusto Reinaldo Alves Filho, Eriberto Medeiros, Ivani Ramos, João Humberto Martorelli, Laís Siebra, Marcelo de Lucas Simon, Marcelo Paranhos, Maria Helena Mendonça, Marilena de Melo Cavalcanti, Roberto Bueno, Romilda Monteiro, Seabra Neto, Sheila Cohen e Victor Bandeira de Melo.