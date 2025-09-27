Uma bela coleção sobre o artesanato pernambucano
O colunista João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
Clique aqui e escute a matéria
O Ministério da Cultura lança uma coletânea maravilhosa, “Várias Mãos, Uma Cultura – Retratos da Arte Popular Pernambucana”, com idealização e curadoria de Marly Queiroz e textos de Bruno Albertim. São oito livros, fartamente ilustrados, destacando os mestres J. Borges, Nena, Marcos de Nuca, Marliete Rodrigues, Maria da Cruz, Marcos de Sertânia, Cida Lima e Nicola.
AUSÊNCIAS
Imagens da TV mostraram que dos 11 ministros, apenas 7 estavam na sessão em que Luís Roberto Barroso se despediu da presidência.
PONTO FINAL
Foram encerradas todas negociações para uma fusão da Gol e Azul, incluindo a suspensão do compartilhamento de voos que estava acontecendo.
ARIANO
Entrou em cartaz em São Paulo a peça “7 Leituras - Homenagem a Ariano Suassuna”. É uma adaptação de quatro obras da compilação de textos “Entremeios” do saudoso escritor, em leitura dramática.
PASSEIOS
Com a chegada do verão, Francisco Cunha vai reativar seus passeios dominicais pelo Recife, que sempre atraem muita gente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
PRF
O inspetor Valcir Ortins, novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, é carioca e já comandou as superintendências do Maranhão e da Paraíba.
NÚMEROS
O Porto Digital abriga atualmente 475 empresas, com 21 mil funcionários.
FILME
“Recife Assombrado 2 - A Maldição de Branca Dias”, sequência do filme do pernambucano Adriano Portela, lançado em 2019, estará nos cinemas do país em 23 de outubro. No elenco, Aramis Trindade, Pally Siqueira e Daniel Rocha.
REFINARIA
Paradas desde 2015, às obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima em Suape, terá sua ampliação retomada, por decisão do presidente Lula. É a mais moderna das refinarias da Petrobras no país.
DEVOTOS
Hisbello de Andrade Lima, Mariza da Fonte Lima, Romero Longman e Célia da Fonte Longman marcaram presença, em Belém, no Pará, no evento de passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela fábrica da Brilux. A visita, tradição mantida desde 2018, reuniu funcionários e convidados em uma cerimônia marcada pela fé e devoção.
DESTAQUE
O restaurante Varanda Noronha tem destaque gastronômico: está entre os 10% melhores do mundo, de acordo com Travellers Choice Awards.
TURISMO
O Porto de Galinhas CVB e a Associação dos Hotéis participarão entre os dias 8 e 10 de outubro da Abav Expo 2025, no Rio de Janeiro. Os presidentes Otaviano Maroja e Eduardo Tiburtius articularam reuniões com o trade turístico.
POSICIONAMENTO
O deputado Pedro Campos afirmou que será um constrangimento para a Câmara não cassar o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF. Ela está presa na Itália desde 29 de julho, seu processo de perda de mandato está sendo analisado e a decisão final será da Câmara.