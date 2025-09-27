Uma bela coleção sobre o artesanato pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto traz os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O Ministério da Cultura lança uma coletânea maravilhosa, “Várias Mãos, Uma Cultura – Retratos da Arte Popular Pernambucana”, com idealização e curadoria de Marly Queiroz e textos de Bruno Albertim. São oito livros, fartamente ilustrados, destacando os mestres J. Borges, Nena, Marcos de Nuca, Marliete Rodrigues, Maria da Cruz, Marcos de Sertânia, Cida Lima e Nicola.

Os desembargadores Paulo Augusto, Jones Figueiredo, Itamar Pereira e Erik Simões e a juíza Brenda Paes Barreto, que formam a Comissão Estratégica de Articulação Institucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco - Sheila Wanderley/Divulgação

AUSÊNCIAS

Imagens da TV mostraram que dos 11 ministros, apenas 7 estavam na sessão em que Luís Roberto Barroso se despediu da presidência.

PONTO FINAL

Foram encerradas todas negociações para uma fusão da Gol e Azul, incluindo a suspensão do compartilhamento de voos que estava acontecendo.

ARIANO

Entrou em cartaz em São Paulo a peça “7 Leituras - Homenagem a Ariano Suassuna”. É uma adaptação de quatro obras da compilação de textos “Entremeios” do saudoso escritor, em leitura dramática.

PASSEIOS

Com a chegada do verão, Francisco Cunha vai reativar seus passeios dominicais pelo Recife, que sempre atraem muita gente.

Encontro da cientista política Priscila Lapa e o deputado Luciano Duque - Dany Naara/Divulgação

PRF

O inspetor Valcir Ortins, novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco, é carioca e já comandou as superintendências do Maranhão e da Paraíba.

NÚMEROS

O Porto Digital abriga atualmente 475 empresas, com 21 mil funcionários.

FILME

“Recife Assombrado 2 - A Maldição de Branca Dias”, sequência do filme do pernambucano Adriano Portela, lançado em 2019, estará nos cinemas do país em 23 de outubro. No elenco, Aramis Trindade, Pally Siqueira e Daniel Rocha.

Alessandra Pires ao receber o título de Cidadã de Pernambuco, com o deputado Júnior Tércio - Thiago Azevedo/Divulgação

REFINARIA

Paradas desde 2015, às obras de ampliação da Refinaria Abreu e Lima em Suape, terá sua ampliação retomada, por decisão do presidente Lula. É a mais moderna das refinarias da Petrobras no país.

DEVOTOS

Hisbello de Andrade Lima, Mariza da Fonte Lima, Romero Longman e Célia da Fonte Longman marcaram presença, em Belém, no Pará, no evento de passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela fábrica da Brilux. A visita, tradição mantida desde 2018, reuniu funcionários e convidados em uma cerimônia marcada pela fé e devoção.

DESTAQUE

O restaurante Varanda Noronha tem destaque gastronômico: está entre os 10% melhores do mundo, de acordo com Travellers Choice Awards.

TURISMO

O Porto de Galinhas CVB e a Associação dos Hotéis participarão entre os dias 8 e 10 de outubro da Abav Expo 2025, no Rio de Janeiro. Os presidentes Otaviano Maroja e Eduardo Tiburtius articularam reuniões com o trade turístico.



POSICIONAMENTO

O deputado Pedro Campos afirmou que será um constrangimento para a Câmara não cassar o mandato da deputada Carla Zambelli, condenada pelo STF. Ela está presa na Itália desde 29 de julho, seu processo de perda de mandato está sendo analisado e a decisão final será da Câmara.