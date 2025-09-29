Simplicidade na posse de Edson Fachin no Supremo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O colunista João Alberto comenta os principais eventos pernambucanos e nacionais de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

O ministro Edson Fachin determinou que sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, hoje, com a presença das mais altas autoridades de República, será muito simples. O hino nacional será interpretado pelo Coral do STF. Ele não fará festa depois e nem aceitou ofertas de patrocínio para coquetel depois da cerimônia. Bem diferente da posse de Luís Roberto Barroso, há dois anos, que teve o hino interpretado por Maria Bethânia e uma grande festa, numa casa de recepções organizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com ingressos a R$ 500, que muitos convidados não foram obrigados a pagar. No evento, o ministro Barro caso cantou junto com Diego Nogueira e interpretou "Evidências", famosa na interpretação de Chitãozinho e Xororó.

RETORNO

Nosso diretor de Jornalismo Laurindo Ferreira retorna ao Recife, depois de uma semana no Rio de Janeiro, onde, inclusive, comemorou o aniversário, ao lado de familiares e amigos no bar de Zeca Pagodinho.

EXPOSIÇÃO

Hoje a Fundação Joaquim Nabuco celebra os 117 anos de Josué de Castro com abertura da exposição “Josué, Cidadão do Mundo”, na Sala de Leitura Nilo Pereira, e a mostra de cinema “Margens e imagens de uma Cidadania Ambiental”, no Cinema da Fundação do Derby.

PROJETO

A deputada Tabata Amaral revelou que já acertou com João Campos que o casal terá cinco filhos, quatro já com nomes escolhidos: Eduardo Henrique, Francisco, Maria Júlia e Maria Luísa.

NO TOPO

Dois hospitais brasileiros, o Einstein Hospital Israelita e o Hospital Sírio-Libanês, ambos em São Paulo, ocupam o primeiro e segundo lugar entre os melhores hospitais da América Latina, segundo a IntelLat.

COMUNICAÇÃO

Com grande experiência no nosso jornalismo, Rose Maria e Danilo César se uniram para criar a “Mova Comunicação.”

NOIVAS

A edição 2025 da “Barcelona Bridal Fashion Week”, com foco no setor de casamento, mostrou que as tendências dos vestidos de noiva podem fugir do tradicional. Laços, alto volume, assimetria orgânica, rendas e bordados feitos à mão são a aposta do momento.

ROMANCE

A escritora pernambucana radicada em São Paulo Marilene Felinto lançou o romance, “Corsária”, que pode ganhar noite de autógrafos no Recife.

MISSA

A Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, anunciou que celebrará missas em inglês, espanhol, francês e em Libras durante o Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do país, e durante a COP30.

BAIRROS

Barra Funda, em São Paulo, e Botafogo, no Rio de Janeiro, entraram na lista da Time Out Travel dos bairros mais descolados do mundo em 2025, reconhecidos pela cena cultural, gastronômica e vida noturna.

MODA

Entre os destaques da temporada de moda, Emmanuele Louza esteve entre as poucas brasileiras convidadas para o desfile da Gucci em Milão. Ela tem se consolidado como presença relevante nas semanas de moda europeias e coleções globais.

SAPATILHAS

A fantástica Companhia de Dança Deborah Colker mostra o espetáculo “Sagração”, dia 7, no Teatro Guararapes.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Tenho pena daqueles que não viram os circos da minha infância.” (Ivanildo Sampaio)

HOJE é o Dia Mundial do Coração.

LOURDINHA Maciel é sempre uma presença bonita e elegante nos nossos eventos sociais.

FAZ muito sucesso a unidade da sorveteria ”Borelli” inaugurada no Shopping Recife.

DIOGO Melo atuando como vice-presidente da Empetur.

JOÃO Câmara recebeu convites para lançar seu livro de contos “Retábulos Predela” em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

HENRIQUE Barbosa voltando a atuar com o brilho de sempre, como cerimonialista de grandes eventos.

O SECRETÁRIO estadual de Planejamento, Fabrício Marques, anunciou que Pernambuco busca investir R$ 6,16 bilhões em 2026.

A ARQUITETA Cynthia Costa assina um dos ambientes da Casa Cor que abre no próximo sábado.

ANIVERSARIANTES

Bruna Cabral, Carlos Augusto Lira, Cristina Menelau, Érica Gomes Lacet, Fábiola Petit, Giltes Guimarães, Izabel Cristina Paashaus, Gladstone Ramos Reinaldo, Jairo Pimenta, João Barbosa Filho, Luciano Vasquez, Luís Aureliano de Barros Correia, Patrícia Santana, Ricardo Fiúza Filho, Sarah Eleutério, Stênia Raposo, Tarcísia Latache e Tarcísio Regueira.