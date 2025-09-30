Ministro do Supremo indicou um pernambucano para a Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Luís Roberto Barroso, que acaba de deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal, revelou que na posse do presidente Jair Bolsonaro sugeriu que ele desse prioridade à educação. Dois dias depois, recebeu o pedido da indicação de algum nome para o Ministério da Educação. Ele fez várias consultas e mandou três nomes, entre eles o pernambucano Mozart Neves Ramos. Ele chegou a ser anunciado, mas Bolsonaro suspendeu a indicação devido a críticas dos seus apoiadores. Teria, com certeza, sido um grande ministro.

Andiara Villefort, Sandra Paes Barreto e Tânia Fontaine no evento da largada da Refeno, no Marco Zero - Arquivo Pessoal

DEBUTANTES

Foi muito prestigiado os 15 anos de Júlia Pontual, filha de Vanessa Vecchione e Sílvio Pontual, e Valentina Brennand, filha de Eduarda Brennand Petribú e José Vasconcelos Neto. O evento teve show surpresa de Léo Foguete e contou com a presença de Márcia Casanova, Carol Peixoto, Leila Berestein, Juliana Lins, Mirella Martins e Raphaella Torres.

NOVA MISSÃO

O general Richard Nunes, que foi comandante militar do Nordeste e era o chefe do Estado Maior do Exército, terminou os quatro anos como general quatro estrelas e passou para a reserva. Vai continuar atuando em Brasília como diretor-geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Ministério da Defesa.

A PONTE

A China inaugurou ontem a ponte mais alta do mundo. Com 625 metros de altura e 1.420 metros de comprimento, tem estrutura de treliças de aço e foi construída em três anos, ao custo de R$ 1,5 bilhão. Fica na província de Guizhou.

APLAUSO

Roberto Justus divulgou mensagem de parabéns a César Tralli, marido da sua ex-esposa Ticiane Pinheiro: “Parabéns para o César!. Ele merece muito! O melhor em atividade na minha visão! Sucesso nessa nova empreitada.”

Monsenhor Luciano Brito, ladeado por Victor e Suzana Tavares, na Praça de São Pedro no Vaticano, na missa de domingo celebrada pelo Papa Leão XIV - Arquivo Pessoal

MINISTRO

Pressionado pelo seu partido, o União Brasil, Celso Sabino deixa o Ministério do Turismo. Convenhamos, sem deixar a menor saudade. Seria muito bom que o governo federal escolhesse como seu substituto, uma pessoa que entenda de turismo.

A CAMISA

O Sport voltou a usar sua camisa amarela, que o torcedor detesta, no jogo contra o Fortaleza. Resultado: mais uma derrota.

GASTRONOMIA

Faz sucesso, em Fernando de Noronha, a "churrascada" de frutos do mar, assinada por Biba Fernandes, quando está na ilha. Prepara frutos do mar na brasa, como em um churrasco tradicional, acompanhado de champanhe francês que harmoniza com a combinação.

FILME

A atriz Meryl Streep surpreendeu ao aparecer no desfile da grife italiana Dolce & Gabbana, durante a Semana de Moda de Milão, para gravar cenas do filme “O Diabo Veste Prada 2”.

MODA

O desfile da Giorgio Armani em Milão, que celebraria os 50 anos da marca, transformou-se em um momento de homenagem ao estilista que faleceu no início do mês, aos 91 anos. O desfile foi ao som de Ludovico Einaudi e à luz de velas.

O cantor Thiaguinho recebeu de Diogo Moraes e Felipe Carreras o título de Cidadão Pernambucano - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A verdadeira líder inspira pelo exemplo, não pelo poder.” (Luiza Helena Trajano)

A COLUNA trocou as bolas na edição do sábado: quem estava aniversariando naquele dia era Bruno Ribeiro e não Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz.

A ORQUESTRA Criança Cidadã faz Concerto pela Paz hoje, na cidade de Seul, na Coreia do Sul.

A GOVERNADORA Raquel Lyra prestigiou ontem a posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal.

DEPOIS de palestra em São Paulo, Gleyce Fortaleza seguiu para temporada em Dubai.

MUITAS pessoas elogiaram a estrutura da corrida Eu Amo Recife 2025, que mais se assemelhou a um festival.

A ARTE Contemporânea foi o tema da festa de aniversário de Fernanda Pessoa.

O ESPORTE brasileiro perdeu ontem o apresentador Paulo Soares, o "Amigão da Galera", que faleceu aos 63 anos.

MÉRCIA Moura foi muito parabenizada no final de semana, quando completou idade nova.

ANIVERSARIANTES Ana Elizabeth Sampaio, André Galvão, Carla Catão Ribeiro, Carlos Gilberto Cavalcanti, Célia Barros, Fernando Caminha, Gilberto Carvalheira, Horácio Neves Baptista, Luiz Mário Moutinho, Maria Auxiliadora da Fonte Maciel, Marilu Melo, Moacyr Paraíba Filho, Sílvia Couceiro Cavalcanti e Tatiana Pontes.