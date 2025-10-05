Transmissão Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
A equipe do Dragão tenta se aproximar do G-4 com 42 pontos, enquanto o Furacão, 4º colocado com 48, busca manter-se firme na zona de acesso.
Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (5/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis
1. YouTube (Gratuito)
- Acesse o canal Desimpedidos no YouTube: https://www.youtube.com/c/Desimpedidos
- Procure pela transmissão marcada como “Atlético-GO x Athletico-PR AO VIVO”.
- Clique em Assistir ao vivo e acompanhe a partida gratuitamente.
2. Kwai (Streaming Gratuito)
- Baixe o aplicativo Kwai no celular ou acesse via navegador: https://www.kwai.com
- Procure a transmissão ao vivo do jogo na seção de esportes ou pelo canal oficial de streaming.
- Clique em Assistir para acompanhar o jogo sem custos.
3. TV Aberta Online (Gratuito)
- O jogo também será transmitido pela RedeTV.
- Para assistir online, acesse a plataforma PlayPlus ou site da RedeTV (caso ofereça transmissão ao vivo gratuita).
- Selecione a RedeTV ao vivo e acompanhe a partida.
Ficha da partida
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 30ª rodada
- Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025 – 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
- Transmissão: RedeTV / Desimpedidos / Kwai / SportyNet
Prováveis escalações
Atlético-GO
Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Robert e Yuri; Kauan, Maranhão e Kevin.
Athletico-PR
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu e Esquivel; Luiz Fernando (Leozinho) e Viveros.