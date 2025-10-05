fechar
Transmissão Atlético-GO x Athletico-PR ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

A equipe do Dragão tenta se aproximar do G-4 com 42 pontos, enquanto o Furacão, 4º colocado com 48, busca manter-se firme na zona de acesso.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/10/2025 às 16:30
Alan Kardec, atacante do Athletico-PR
Alan Kardec, atacante do Athletico-PR - José Tramontin/Athletico-PR

Atlético-GO e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (5/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis

1. YouTube (Gratuito)

  • Acesse o canal Desimpedidos no YouTube: https://www.youtube.com/c/Desimpedidos
  • Procure pela transmissão marcada como “Atlético-GO x Athletico-PR AO VIVO”.
  • Clique em Assistir ao vivo e acompanhe a partida gratuitamente.

2. Kwai (Streaming Gratuito)

  • Baixe o aplicativo Kwai no celular ou acesse via navegador: https://www.kwai.com
  • Procure a transmissão ao vivo do jogo na seção de esportes ou pelo canal oficial de streaming.
  • Clique em Assistir para acompanhar o jogo sem custos.

3. TV Aberta Online (Gratuito)

  • O jogo também será transmitido pela RedeTV.
  • Para assistir online, acesse a plataforma PlayPlus ou site da RedeTV (caso ofereça transmissão ao vivo gratuita).
  • Selecione a RedeTV ao vivo e acompanhe a partida.

Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 30ª rodada
  • Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025 – 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
  • Transmissão: RedeTV / Desimpedidos / Kwai / SportyNet

Prováveis escalações

Atlético-GO

Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Robert e Yuri; Kauan, Maranhão e Kevin.

Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Patrick, Zapelli, Dudu e Esquivel; Luiz Fernando (Leozinho) e Viveros.

