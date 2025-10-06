Final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
Bauru chega à final após duas vitórias sobre o Sorocaba, enquanto Barueri eliminou o campeão Osasco no golden set; as duas buscam o título paulista.
O Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 chega à sua decisão, com Sesi-Bauru e Paulistano Barueri disputando o título em jogos de ida e volta.
O primeiro duelo será na quarta-feira (08), às 20h30, em Barueri. O jogo de volta acontece no sábado (11), às 21h30, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru, que encerrou a primeira fase na liderança, com 100% de aproveitamento e 20 pontos
Nas semifinais, o time bauruense confirmou a vaga ao vencer o Renasce Sorocaba em dois jogos por 3 sets a 0.
O Barueri, terceiro colocado na fase inicial com 16 pontos, eliminou o atual campeão Osasco em um confronto emocionante decidido no golden set, após vencer o segundo jogo por 27 a 25.
Esta é a segunda final consecutiva do Sesi-Bauru, que busca seu terceiro título paulista, enquanto o Barueri tenta repetir o feito de 2019, quando conquistou a taça em parceria com o São Paulo.
Como assistir ao vivo?
A final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 entre Sesi-Bauru e Barueri terá transmissão ao vivo pelo SporTV.
Como assistir online?
- Pelo SporTV Play (plataforma de streaming do SporTV), disponível para assinantes de TV por assinatura ou planos digitais.
- Também é possível acessar via Canais Globo pelo site ou app Globoplay com o pacote esportivo.
Ficha de jogo
- Confronto: Sesi-Bauru x Paulistano Barueri
- Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025 — Final (jogo de ida)
- Data: Quarta-feira, 08 de outubro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Barueri (SP)
- Onde assistir: Sportv
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Datas e horários dos jogos
- Ida: 8/10 (quarta), às 20h30 — Barueri x Sesi-Bauru, em Barueri
- Volta: 11/10 (sábado), às 21h30 — Sesi-Bauru x Barueri, em Bauru