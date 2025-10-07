Série B: Coritiba, Goiás, Criciúma e Athletico-PR disparam na briga pelo acesso; veja as novas chances
Coritiba vence o Botafogo-SP e retoma a liderança da competição. Goiás e Athletico-PR tropeçam e vêem concorrentes ao acesso se aproximarem
A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Goiás, Criciúma e Athletico-PR vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.
O Coxa segue firme na liderança após vencer seu último jogo diante do Botafogo-SP e manter a regularidade. O Goiás, com a mesma pontuação, vem logo atrás e segue embalado.
Criciúma e Athletico-PR completam o G-4, com o Tigre mostrando equilíbrio e o Furacão buscando retomar o ritmo após oscilações recentes.
Na sequência, Novorizontino e Cuiabá ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Amazonas, Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu tentando reagir.
Com poucas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.
Chance de acesso para a Série A 2026
As informações foram retiradas do site Chance de Gol e estão sujeitas a alterações a cada rodada.
- Coritiba – 92.0%
- Goiás – 61.5%
- Criciúma – 76.7%
- Athletico-PR – 54.8%
- Chapecoense – 45.3%
- Grêmio Novorizontino – 27.2%
- Cuiabá – 23.6%
- Atlético-GO – 6.0%
- Remo – 8.7%
- CRB – 3.3%
- Avaí – 0.6%
- Operário-PR – 0.2%
- Vila Nova-GO – 0.2%
- América-MG – quase 0%
- Ferroviária – quase 0%
- Athletic – quase 0%
- Volta Redonda – quase 0%
- Botafogo-SP – quase 0%
- Amazonas – 0.0%
- Paysandu – 0.0%
Confira a classificação completa da Série B
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Coritiba
|53
|30
|15
|8
|7
|32
|19
|13
|Goiás
|51
|30
|14
|9
|7
|34
|26
|8
|Criciúma
|50
|30
|14
|8
|8
|39
|26
|13
|Athletico-PR
|48
|30
|14
|6
|10
|43
|39
|4
|Chapecoense
|47
|30
|14
|5
|11
|42
|30
|12
|Novorizontino
|47
|30
|12
|11
|7
|32
|27
|5
|Cuiabá
|46
|30
|12
|10
|8
|37
|34
|3
|Atlético-GO
|45
|30
|11
|12
|7
|34
|28
|6
|Remo
|45
|30
|11
|12
|7
|34
|28
|6
|CRB
|43
|30
|13
|4
|13
|34
|30
|4
|Avaí
|40
|30
|10
|10
|10
|36
|33
|3
|Operário
|39
|30
|10
|9
|11
|31
|29
|2
|Vila Nova
|39
|30
|10
|9
|11
|30
|32
|-2
|América-MG
|36
|30
|10
|6
|14
|32
|36
|-4
|Ferroviária
|36
|30
|8
|12
|10
|34
|39
|-5
|Athletic
|33
|30
|9
|6
|15
|32
|42
|-10
|Volta Redonda
|31
|30
|7
|10
|13
|19
|31
|-12
|Botafogo-SP
|29
|30
|7
|8
|15
|25
|46
|-21
|Amazonas FC
|28
|30
|6
|10
|14
|31
|46
|-15
|Paysandu
|26
|30
|5
|11
|14
|26
|36
|-10