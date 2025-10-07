fechar
Série B: Coritiba, Goiás, Criciúma e Athletico-PR disparam na briga pelo acesso; veja as novas chances

Coritiba vence o Botafogo-SP e retoma a liderança da competição. Goiás e Athletico-PR tropeçam e vêem concorrentes ao acesso se aproximarem

Por João Victor Tavares Publicado em 07/10/2025 às 12:02
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Cruzeiro EC

A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Goiás, Criciúma e Athletico-PR vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança após vencer seu último jogo diante do Botafogo-SP e manter a regularidade. O Goiás, com a mesma pontuação, vem logo atrás e segue embalado.

Criciúma e Athletico-PR completam o G-4, com o Tigre mostrando equilíbrio e o Furacão buscando retomar o ritmo após oscilações recentes.

Na sequência, Novorizontino e Cuiabá ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Amazonas, Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu tentando reagir.

Com poucas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram retiradas do site Chance de Gol e estão sujeitas a alterações a cada rodada.

  1. Coritiba – 92.0%
  2. Goiás – 61.5%
  3. Criciúma – 76.7%
  4. Athletico-PR – 54.8%
  5. Chapecoense – 45.3%
  6. Grêmio Novorizontino – 27.2%
  7. Cuiabá – 23.6%
  8. Atlético-GO – 6.0%
  9. Remo – 8.7%
  10. CRB – 3.3%
  11. Avaí – 0.6%
  12. Operário-PR – 0.2%
  13. Vila Nova-GO – 0.2%
  14. América-MG – quase 0%
  15. Ferroviária – quase 0%
  16. Athletic – quase 0%
  17. Volta Redonda – quase 0%
  18. Botafogo-SP – quase 0%
  19. Amazonas – 0.0%
  20. Paysandu – 0.0%

Confira a classificação completa da Série B

Clube P J V E D GP GC SG
Coritiba 53 30 15 8 7 32 19 13
Goiás 51 30 14 9 7 34 26 8
Criciúma 50 30 14 8 8 39 26 13
Athletico-PR 48 30 14 6 10 43 39 4
Chapecoense 47 30 14 5 11 42 30 12
Novorizontino 47 30 12 11 7 32 27 5
Cuiabá 46 30 12 10 8 37 34 3
Atlético-GO 45 30 11 12 7 34 28 6
Remo 45 30 11 12 7 34 28 6
CRB 43 30 13 4 13 34 30 4
Avaí 40 30 10 10 10 36 33 3
Operário 39 30 10 9 11 31 29 2
Vila Nova 39 30 10 9 11 30 32 -2
América-MG 36 30 10 6 14 32 36 -4
Ferroviária 36 30 8 12 10 34 39 -5
Athletic 33 30 9 6 15 32 42 -10
Volta Redonda 31 30 7 10 13 19 31 -12
Botafogo-SP 29 30 7 8 15 25 46 -21
Amazonas FC 28 30 6 10 14 31 46 -15
Paysandu 26 30 5 11 14 26 36 -10

