Série B: Coritiba, Goiás, Criciúma e Athletico-PR disparam na briga pelo acesso; veja as novas chances

Coritiba vence o Botafogo-SP e retoma a liderança da competição. Goiás e Athletico-PR tropeçam e vêem concorrentes ao acesso se aproximarem

A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Goiás, Criciúma e Athletico-PR vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança após vencer seu último jogo diante do Botafogo-SP e manter a regularidade. O Goiás, com a mesma pontuação, vem logo atrás e segue embalado.

Criciúma e Athletico-PR completam o G-4, com o Tigre mostrando equilíbrio e o Furacão buscando retomar o ritmo após oscilações recentes.

Na sequência, Novorizontino e Cuiabá ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Amazonas, Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu tentando reagir.

Com poucas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram retiradas do site Chance de Gol e estão sujeitas a alterações a cada rodada.

Coritiba – 92.0% Goiás – 61.5% Criciúma – 76.7% Athletico-PR – 54.8% Chapecoense – 45.3% Grêmio Novorizontino – 27.2% Cuiabá – 23.6% Atlético-GO – 6.0% Remo – 8.7% CRB – 3.3% Avaí – 0.6% Operário-PR – 0.2% Vila Nova-GO – 0.2% América-MG – quase 0% Ferroviária – quase 0% Athletic – quase 0% Volta Redonda – quase 0% Botafogo-SP – quase 0% Amazonas – 0.0% Paysandu – 0.0%

Confira a classificação completa da Série B