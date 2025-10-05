fechar
Brasileirao | Notícia

Confira a classificação da Série A do Brasileirão atualizada após a 27ª rodada

Série A do Campeonato brasileiro teve rodada cheia neste fina de semana e mudança na liderança, com o Palmeiras assumindo a ponta

Por Adige Silva Publicado em 05/10/2025 às 23:04
Imagem de taça do Brasileirão
Imagem de taça do Brasileirão - Lívia Villas Boas/CBF

O Brasileirão está pegando fogo! Neste fim de semana, o campeonato teve rodada completa, com todos os times em campo. Quem começa a semana com um sorriso no rosto é a torcida do Palmeiras, que venceu o clássico contra o São Paulo e viu Flamengo e Cruzeiro tropeçarem. Agora, o Verdão é o novo líder do Brasileirão e ainda tem um jogo a menos que seus concorrentes.

Na parte de baixo da tabela, o Santos perdeu mais uma e está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza venceu o confronto direto contra o Juventude e volta a sonhar em deixar o Z-4.

Confira a tabela completa:

Classificação fornecida por Sofascore

