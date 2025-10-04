fechar
Transmissão Internacional x Botafogo ao vivo online grátis: confira onde assistir

Colorado não vence há quatro partidas e vive má fase no Brasileirão, correndo riscos de entrar no Z-4. Glorioso vem de vitória diante do Bahia

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/10/2025 às 16:00
Jogadores do Internacional comemoram gol
Jogadores do Internacional comemoram gol - Reprodução/ Internacional

Internacional Botafogo irão se enfrentar neste sábado (04), às 18h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.

Como chegam as equipes

O Internacional vive mau momento com 29 pontos, e ocupa a 15ª colocação. O Colorado não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas na competição.

O Botafogo, por outro lado, soma 43 pontos conquistados. O Glorioso vem de vitória diante do Bahia, pelo placar de 2 a 1. O Glorioso ocupa a quarta colocação na classificação.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão 2025 – Rodada 27
  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Artur Jorge

