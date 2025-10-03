Red Bull Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sem vencer há cinco partidas, Massa Bruta espera voltar aos eixos para se reaproximar do G-6. Imortal está invicto há quatro jogos
Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam neste sábado (04), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.
Como chegam as equipes
O Bragantino chega com 33 pontos, busca recuperação na tabela e não vence há cinco rodadas. Na rodada anterior, o time ficou no empate diante do Mirassol, pelo placar de 1 a 1.
Já o Grêmio também soma 33 pontos e espera manter sua atual sequência invicta, que dura quatro partidas. O Imortal vem de empate contra o Santos, por 1 a 1.
Onde assistir Red Bull Bragantino x Grêmio ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão 2025 – Rodada 27
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Onde Assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavón, Edenilson e Cristaldo (Amuzu); André Henrique. Técnico: Mano Menezes