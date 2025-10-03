Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Ceará tenta reagir no Castelão para fugir do Z-4, enquanto o Santos, embalado, busca pontos fora de casa para seguir firme na briga pelo G-6.
O Ceará enfrenta o Santos no domingo (05), às 20h30 (hora de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. O Ceará busca se distanciar da zona do meio, enquanto o Santos luta para sair do Z4.
Como chegam as equipes
Ceará
O Vozão luta para se afastar da zona de rebaixamento e aposta na força da torcida no Castelão para buscar um resultado positivo. A equipe tenta quebrar a sequência de tropeços e ganhar confiança para a reta final da competição.
Santos
O Peixe briga na parte de cima da tabela e sonha com uma vaga no G-6. Com bons desempenhos recentes, busca confirmar o bom momento mesmo atuando fora de casa.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Ceará e Santos, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, conta com transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (streaming) neste domingo (5), a partir das 20h30 (de Brasília).
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
- Data: domingo, 6 de outubro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Onde assistir: Amazon Prime Video
Prováveis escalações
Ceará
Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Vagner Mancini
Santos
João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Tomás Rincón e Giuliano; Otero, Weslley Patati e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille