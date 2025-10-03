fechar
Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ceará tenta reagir no Castelão para fugir do Z-4, enquanto o Santos, embalado, busca pontos fora de casa para seguir firme na briga pelo G-6.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/10/2025 às 14:03
Jogadores do Ceará celebrando gol de Pedro Raul
Jogadores do Ceará celebrando gol de Pedro Raul - Stephan Eilert/Ceará

O Ceará enfrenta o Santos no domingo (05), às 20h30 (hora de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Brasileirão Série A. O Ceará busca se distanciar da zona do meio, enquanto o Santos luta para sair do Z4.

Como chegam as equipes

Ceará

O Vozão luta para se afastar da zona de rebaixamento e aposta na força da torcida no Castelão para buscar um resultado positivo. A equipe tenta quebrar a sequência de tropeços e ganhar confiança para a reta final da competição.

Santos

O Peixe briga na parte de cima da tabela e sonha com uma vaga no G-6. Com bons desempenhos recentes, busca confirmar o bom momento mesmo atuando fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Ceará e Santos, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, conta com transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (streaming) neste domingo (5), a partir das 20h30 (de Brasília).

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
  • Data: domingo, 6 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Onde assistir: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Ceará

Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Vagner Mancini

Santos

João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Tomás Rincón e Giuliano; Otero, Weslley Patati e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille

