fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Vasco x Vitória ao vivo online grátis: confira onde assistir

Cruz-Maltino vem de derrota em duelo contra o Palmeiras, por 3 a 0. Leão da Barra venceu o Ceará na rodada anterior, mas segue no Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/10/2025 às 14:00
Pablo Vegetti comemora gol pelo Vasco da Gama
Pablo Vegetti comemora gol pelo Vasco da Gama - Matheus Lima/Vasco

Vasco e Vitória se enfrentam no domingo (05), às 16h00, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Onde assistir Vasco x Vitória ao vivo

O duelo será exibido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TV Globo (TV aberta)
  • Premiere (plataforma de streaming)

Dependendendo de sua localização, a partida também poderá ser acompanhada pela plataforma de streaming GloboPlay, de maneira totalmente gratuita. Basta realizar o cadastro e acompanhar a transmissão ao vivo.

Como chegam as equipes

O Vasco possui 30 pontos e ocupa a 12º colocação. O Cruz-Maltino foi derrotado na rodada anterior, contra o Palmeiras, por 3 a 0, em resultado encerrou uma sequência de quatro jogos de invencibilidade.

Com apenas 25 pontos, o Vitória abre a zona de rebaixamento e vive momento de forte preocupação no Brasileirão. Na rodada anterior, o time venceu o Ceará, pelo placar de 1 a 0, em resultado que aliviou a situação do clube.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (05/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 27
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Leia também

Transmissão Internacional x Botafogo ao vivo online grátis: confira onde assistir
Brasileirão

Transmissão Internacional x Botafogo ao vivo online grátis: confira onde assistir
Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Série B

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Compartilhe

Tags