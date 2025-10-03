Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Colorado não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas e vive má fase no Brasileirão. Glorioso vem de vitória diante do Bahia
Internacional e Botafogo se enfrentarão no sábado (04), às 18h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.
Como chegam as equipes
O Inter vive momento de pressão com 29 pontos, na parte inferior da tabela. O Colorado não venceu nenhuma de suas quatro últimas partidas na competição.
O Botafogo, por outro lado, soma 43 pontos conquistados. O Glorioso vem de vitória diante do Bahia, pelo placar de 2 a 1. O Glorioso ocupa a quarta colocação na classificação.
Onde assistir Internacional x Botafogo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (04/10) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão 2025 – Rodada 27
- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Carbonero e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia, Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton e Savarino; Santi Rodríguez, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Artur Jorge