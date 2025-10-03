Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor tenta somar pontos na Fonte Nova para se firmar na tabela, enquanto o Mengão, embalado, segue na caça aos líderes do Brasileirão.

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (6), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto promete intensidade, já que coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos da competição.

Como chegam as equipes

O Tricolor de Aço busca se firmar no meio da tabela e, diante de sua torcida, quer somar pontos importantes para afastar qualquer risco de rebaixamento e ainda sonhar com vaga em competições internacionais.

O Mengão chega embalado pela boa fase e segue na caça aos líderes. Com um elenco recheado de estrelas, aposta na força ofensiva e na consistência sob o comando de Tite para conquistar mais uma vitória.

Onde assistir ao vivo?

Bahia x Flamengo, neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada Data: domingo, 6 de outubro de 2025

domingo, 6 de outubro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Arena Fonte Nova, Salvador (BA) Transmissão: Globo e Premiere

Prováveis escalações

Bahia

Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José.

Flamengo

Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino.