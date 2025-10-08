Transmissão América-MG x Vila Nova ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto direto no Independência reúne times que estão no meio da tabela, mas buscam a vitória para não se aproximarem da zona de rebaixamento

Nesta quarta-feira (08/10), às 21h30 (Horário de Brasília), o América-MG recebe o Vila Nova na Arena Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir América-MG x Vila Nova ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote premium.

Como chegam as equipes

O América-MG ocupa a 14ª posição, com 36 pontos, e vive momento de alívio após vitórias importantes. A última vitória do Coelho veio de virada, por 3 a 1, sobre a Ferroviária fora de casa.

O Vila Nova passa por fase difícil. O time goiano soma oito jogos sem vencer, o que o levou ao 13º lugar, com 39 pontos. Na rodada anterior, o Tigrão vem de empate contra o Criciúma, pelo placar de 1 a 1.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (08/10) – 21h30 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (08/10) – 21h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 31

Série B – Rodada 31 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Gustavo; Ricardo Silva, Emerson e Lucão; Maguinho, Kauã Diniz, Felipe Amaral, Titi Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Tiago, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Ralf e Igor Henrique; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer