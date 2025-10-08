fechar
Transmissão Avaí x Volta Redonda ao vivo online: confira onde assistir

Derrotado nas duas últimas rodadas, Leão da Ilha espera voltar aos eixos. Voltaço ficou no empate no último jogo e está na zona de rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 19:00
Cléber, atacante do Avaí
Cléber, atacante do Avaí - Reprodução/ Avaí

Nesta quarta-feira (08/10), o Avaí recebe o Volta Redonda se enfrentam pela 31ª rodada da Série B, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O jogo será disputado às 21h35 (Horário de Brasília).

Onde assistir Avaí x Volta Redonda ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Os assinantes do pacote padrão terão acesso à transmissão da partida.

Como chegam as equipes

Em má fase, o Avaí foi derrotado nas duas rodadas anteriores. A equipe catarinense está em 11º lugar na classificação, com 40 pontos conquistados. A equipe espera voltar a vencer na competição.

O Volta Redonda ficou no empate na rodada anterior, contra o Goiás, sem gols. O Voltaço abre a zona de rebaixamento, com apenas 31 pontos, e busca a vitória para deixar o Z-4.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (08/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 31
  • Local: Ressacada, em Florianópolis (MG)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinícius Bergantin.

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Thallyson, Raí; Vitinho, Ítalo e Ygor Catatau. Técnico: Rogério Corrêa

