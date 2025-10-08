Mr. Olympia 2025: datas, horários, onde assistir ao vivo e categorias
Neste ano, o Brasil tem um total de 59 representantes classificados para a disputa do Mr. Olympia 2025. São 31 homens e 28 mulheres.
O Mr. Olympia 2025 será entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A principal competição do fisiculturismo mundial reunirá mais de 400 atletas disputando em 11 categorias.
O evento começará na quinta-feira (9), mas as competições serão disputadas na sexta (10) e no sábado (11). No domingo (12), será o encerramento.
Onde assistir ao vivo?
A transmissão é exclusiva pela Olympia TV, pay-per-view próprio do Mr. Olympia Para adquirir ao streaming é preciso entrar no site olympiaproductions.com e pegar 74,99 dólares, cerca de R$ 400.
Até o momento nã terão outras opções para assistir a disputa ao vivo.
Programação de competições do Mr. Olympia 2025
Quinta-feira, 9 de outubro
- 16h - Coletiva de imprensa oficial
- 23h - Meet the Olympians (evento com os atletas)
Sexta-feira, 10 de outubro
- 12h - Abertura da feira de exposições Olympia World Fitness Expo
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness
- 22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness
- 22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia
Sábado, 11 de outubro
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia
- 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
- 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia
Categorias Mr. Olympia
Masculinas:
- Open Bodybuilding (Mr. Olympia);
- 212 ;
- Classic Physique;
- Men’s Physique;
- Wheelchair.
Femininas:
- Open Bodybuilding (Ms. Olympia);
- Fitness;
- Figure;
- Bikini;
- Women’s Physique;
- Wellness.
Os maiores vencedores da história do Mr. Olympia
- 8 títulos - Ronnie Coleman e Lee Haney
- 7 títulos - Arnold Schwarzenegger e Phil Heath
- 6 títulos - Dorian Yates
- 5 títulos: Chris Bumstead (categoria Classic Physique) e Harold Kelley (categoria Wheelchair)