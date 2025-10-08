Mr. Olympia 2025: datas, horários, onde assistir ao vivo e categorias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste ano, o Brasil tem um total de 59 representantes classificados para a disputa do Mr. Olympia 2025. São 31 homens e 28 mulheres.

O Mr. Olympia 2025 será entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A principal competição do fisiculturismo mundial reunirá mais de 400 atletas disputando em 11 categorias.

O evento começará na quinta-feira (9), mas as competições serão disputadas na sexta (10) e no sábado (11). No domingo (12), será o encerramento.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão é exclusiva pela Olympia TV, pay-per-view próprio do Mr. Olympia Para adquirir ao streaming é preciso entrar no site olympiaproductions.com e pegar 74,99 dólares, cerca de R$ 400.

Até o momento nã terão outras opções para assistir a disputa ao vivo.

Programação de competições do Mr. Olympia 2025

Quinta-feira, 9 de outubro

16h - Coletiva de imprensa oficial

23h - Meet the Olympians (evento com os atletas)

Sexta-feira, 10 de outubro

12h - Abertura da feira de exposições Olympia World Fitness Expo

13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness

22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness

22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado, 11 de outubro

13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia

13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair

23h - Finais das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia

Categorias Mr. Olympia

Masculinas:

Open Bodybuilding (Mr. Olympia);

212 ;

Classic Physique;

Men’s Physique;

Wheelchair.

Femininas:

Open Bodybuilding (Ms. Olympia);

Fitness;

Figure;

Bikini;

Women’s Physique;

Wellness.

Os maiores vencedores da história do Mr. Olympia