fechar
Outros Esportes | Notícia

Mr. Olympia 2025: datas, horários, onde assistir ao vivo e categorias

Neste ano, o Brasil tem um total de 59 representantes classificados para a disputa do Mr. Olympia 2025. São 31 homens e 28 mulheres.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/10/2025 às 14:13
Finalistas da categoria Classic Physique 2024 do Mr. Olympia se exibem para os jurados
Finalistas da categoria Classic Physique 2024 do Mr. Olympia se exibem para os jurados - Divulgação/Mr. Olympia

O Mr. Olympia 2025 será entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A principal competição do fisiculturismo mundial reunirá mais de 400 atletas disputando em 11 categorias.

O evento começará na quinta-feira (9), mas as competições serão disputadas na sexta (10) e no sábado (11). No domingo (12), será o encerramento.

Onde assistir ao vivo?

A transmissão é exclusiva pela Olympia TV, pay-per-view próprio do Mr. Olympia Para adquirir ao streaming é preciso entrar no site olympiaproductions.com e pegar 74,99 dólares, cerca de R$ 400.

Até o momento nã terão outras opções para assistir a disputa ao vivo.

Programação de competições do Mr. Olympia 2025

Quinta-feira, 9 de outubro

  • 16h - Coletiva de imprensa oficial
  • 23h - Meet the Olympians (evento com os atletas)

Sexta-feira, 10 de outubro

  • 12h - Abertura da feira de exposições Olympia World Fitness Expo
  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness
  • 22h - Finais das categorias Fitness, 212 Olympia, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness
  • 22h - Pré-julgamento da categoria Mr. Olympia

Sábado, 11 de outubro

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia
  • 13h30 - Pré-julgamento e final categoria Wheelchair
  • 23h - Finais das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia

Categorias Mr. Olympia

Masculinas:

  • Open Bodybuilding (Mr. Olympia);
  • 212 ;
  • Classic Physique;
  • Men’s Physique;
  • Wheelchair.

Femininas:

  • Open Bodybuilding (Ms. Olympia);
  • Fitness;
  • Figure;
  • Bikini;
  • Women’s Physique;
  • Wellness.

Os maiores vencedores da história do Mr. Olympia

  • 8 títulos - Ronnie Coleman e Lee Haney
  • 7 títulos - Arnold Schwarzenegger e Phil Heath
  • 6 títulos - Dorian Yates
  • 5 títulos: Chris Bumstead (categoria Classic Physique) e Harold Kelley (categoria Wheelchair)

Leia também

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo
Vôlei Masculino

Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo

Compartilhe

Tags