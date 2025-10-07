fechar
Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo

Viapol São José busca surpreender o favorito Vôlei Renata, que liderou a fase classificatória, em duelo equilibrado pelas semifinais do Paulista.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/10/2025 às 16:30
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e Sesi-Bauru
Imagem do confronto entre Vôlei Renata e Sesi-Bauru - Pedro Teixeira/Vôlei Renata

O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata pelas semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 promete ser uma disputa acirrada entre duas equipes de alto nível.

O primeiro jogo da série será realizado nesta terça-feira (07), às 18h30, na Farmaconde Arena, em São José dos Campos.

Onde assistir ao vivo?

A semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei entre São José e Vôlei Renata não terá transmissão gratuita.

O confronto será exibido exclusivamente pelo SporTV2, canal pago, e também estará disponível no Globoplay, para assinantes de planos que incluem os canais ao vivo da Globo.

Passo a passo para assistir pelo Globoplay

Acesse o site ou aplicativo Globoplay

  • Vá para globoplay.globo.com
  • ou abra o app no seu dispositivo.

Entre com sua conta Globo

  • Caso ainda não tenha uma, é possível criar gratuitamente.

Escolha o plano correto

  • Selecione o plano “Globoplay + Canais ao Vivo”, que inclui SporTV1, 2 e 3, além de Multishow, GNT, GloboNews e outros.

Após assinar, acesse “Canais ao Vivo”

  • Dentro da aba, procure SporTV2.

Clique em “Assistir ao vivo”

  • O jogo será transmitido em tempo real no canal.

Ficha de Jogo

  • Confronto: Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata
  • Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 – Semifinal
  • Data do jogo de ida: Terça-feira, 07/10/2025
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Farmaconde Arena, São José dos Campos (SP)
  • Transmissão ao vivo: SporTV2

