Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo
Viapol São José busca surpreender o favorito Vôlei Renata, que liderou a fase classificatória, em duelo equilibrado pelas semifinais do Paulista.
O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata pelas semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 promete ser uma disputa acirrada entre duas equipes de alto nível.
O primeiro jogo da série será realizado nesta terça-feira (07), às 18h30, na Farmaconde Arena, em São José dos Campos.
Onde assistir ao vivo?
A semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei entre São José e Vôlei Renata não terá transmissão gratuita.
O confronto será exibido exclusivamente pelo SporTV2, canal pago, e também estará disponível no Globoplay, para assinantes de planos que incluem os canais ao vivo da Globo.
Passo a passo para assistir pelo Globoplay
Acesse o site ou aplicativo Globoplay
- Vá para globoplay.globo.com
- ou abra o app no seu dispositivo.
Entre com sua conta Globo
- Caso ainda não tenha uma, é possível criar gratuitamente.
Escolha o plano correto
- Selecione o plano “Globoplay + Canais ao Vivo”, que inclui SporTV1, 2 e 3, além de Multishow, GNT, GloboNews e outros.
Após assinar, acesse “Canais ao Vivo”
- Dentro da aba, procure SporTV2.
Clique em “Assistir ao vivo”
- O jogo será transmitido em tempo real no canal.
Ficha de Jogo
- Confronto: Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata
- Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 – Semifinal
- Data do jogo de ida: Terça-feira, 07/10/2025
- Horário: 18h30 (horário de Brasília)
- Local: Farmaconde Arena, São José dos Campos (SP)
- Transmissão ao vivo: SporTV2