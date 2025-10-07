Transmissão grátis de São José x Vôlei Renata? Veja como assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Viapol São José busca surpreender o favorito Vôlei Renata, que liderou a fase classificatória, em duelo equilibrado pelas semifinais do Paulista.

O confronto entre Viapol Vôlei São José e Vôlei Renata pelas semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 promete ser uma disputa acirrada entre duas equipes de alto nível.

O primeiro jogo da série será realizado nesta terça-feira (07), às 18h30, na Farmaconde Arena, em São José dos Campos.

Onde assistir ao vivo?

A semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei entre São José e Vôlei Renata não terá transmissão gratuita.

O confronto será exibido exclusivamente pelo SporTV2, canal pago, e também estará disponível no Globoplay, para assinantes de planos que incluem os canais ao vivo da Globo.

Passo a passo para assistir pelo Globoplay

Acesse o site ou aplicativo Globoplay

Vá para globoplay.globo.com

ou abra o app no seu dispositivo.

Entre com sua conta Globo

Caso ainda não tenha uma, é possível criar gratuitamente.

Escolha o plano correto

Selecione o plano “Globoplay + Canais ao Vivo”, que inclui SporTV1, 2 e 3, além de Multishow, GNT, GloboNews e outros.

Após assinar, acesse “Canais ao Vivo”

Dentro da aba, procure SporTV2.

Clique em “Assistir ao vivo”

O jogo será transmitido em tempo real no canal.

Ficha de Jogo