Sesi-Bauru x Suzano: horário e onde assistir ao vivo à semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei
Bauru tenta manter a invencibilidade e avançar à final, enquanto Suzano, busca dificultar o adversário em um duelo equilibrado e emocionante
Classificados para as semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei, Sesi-Bauru e Suzano irão à quadra pela primeira vez na noite desta terça-feira (7), disputando a partida de ida do confronto.
A equipe de Bauru jogará a primeira partida em casa, disputando a volta na Arena Suzano na sexta-feira (10).
Como chegam as equipes?
O time bauruense, com 100% de aproveitamento na competição, busca manter sua invencibilidade e avançar para a final.
Já o Suzano, que terminou a fase classificatória em segundo lugar, promete dificultar a tarefa do adversário.
Ambas as equipes têm se destacado na temporada, com o Sesi-Bauru liderando com autoridade e o Suzano mostrando consistência e força no campeonato.
A expectativa é de um jogo equilibrado e emocionante.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta terça-feira (07), entre Sesi-Bauru e Suzano, terá transmissão ao vivo pelo SporTV2.
Ficha de jogo
- Confronto: Sesi-Bauru x Suzano
- Competição: Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025 — Semifinal
- Data do jogo de ida: Terça-feira, 07/10/2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Sesi-Bauru, Bauru (SP)
- Onde assistir: Sportv 2