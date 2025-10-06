Sesi-Bauru x Suzano: horário e onde assistir ao vivo à semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bauru tenta manter a invencibilidade e avançar à final, enquanto Suzano, busca dificultar o adversário em um duelo equilibrado e emocionante

Classificados para as semifinais do Campeonato Paulista masculino de vôlei, Sesi-Bauru e Suzano irão à quadra pela primeira vez na noite desta terça-feira (7), disputando a partida de ida do confronto.

A equipe de Bauru jogará a primeira partida em casa, disputando a volta na Arena Suzano na sexta-feira (10).

Como chegam as equipes?

O time bauruense, com 100% de aproveitamento na competição, busca manter sua invencibilidade e avançar para a final.

Já o Suzano, que terminou a fase classificatória em segundo lugar, promete dificultar a tarefa do adversário.

Ambas as equipes têm se destacado na temporada, com o Sesi-Bauru liderando com autoridade e o Suzano mostrando consistência e força no campeonato.

A expectativa é de um jogo equilibrado e emocionante.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta terça-feira (07), entre Sesi-Bauru e Suzano, terá transmissão ao vivo pelo SporTV2.

Ficha de jogo