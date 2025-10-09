Fluminense x Flamengo no Campeonato Carioca Feminino de Vôlei 2025: onde assistir ao vivo e horário
O Tricolor das Laranjeiras e o Rubro-Negro carioca se enfrentam no Tijuca Tênis Clube, pela última rodada da primeira fase do Carioca Feminino 2025!
A noite promete muita emoção no vôlei carioca! Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela última partida da primeira fase do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025. O duelo acontece às 20h (de Brasília), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.
O Fluminense chega ao confronto embalado por uma ótima campanha, com destaque para o desempenho coletivo e o entrosamento da equipe comandada pelo técnico Hylmer Dias.
Já o Flamengo, que também faz um grande torneio, aposta na força ofensiva e na experiência de suas jogadoras para tentar conquistar o título estadual.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido ao vivo e gratuitamente pelo canal Vôlei TTC, no YouTube — basta acessar o canal no horário da partida para acompanhar todos os lances do clássico.
Ficha do jogo
- Jogo: Fluminense x Flamengo
- Competição: Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 – 1ª fase
- Data: Quinta-feira, 9 de outubro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Canal Vôlei TTC (YouTube)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025
Turno:
- 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
- 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
- 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)
Returno:
- 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)
- 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)
- 09/10 – Fluminense × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)
Final:
- 13/10, 20:00 – Fluminense × Flamengo