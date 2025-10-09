fechar
Volei | Notícia

Fluminense x Flamengo no Campeonato Carioca Feminino de Vôlei 2025: onde assistir ao vivo e horário

O Tricolor das Laranjeiras e o Rubro-Negro carioca se enfrentam no Tijuca Tênis Clube, pela última rodada da primeira fase do Carioca Feminino 2025!

Por João Victor Tavares Publicado em 09/10/2025 às 11:41
Imagem da jogadora Ariane, do Fluminense, na Superliga Feminina
Imagem da jogadora Ariane, do Fluminense, na Superliga Feminina - Mailson Santana / FFC

A noite promete muita emoção no vôlei carioca! Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela última partida da primeira fase do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025. O duelo acontece às 20h (de Brasília), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

O Fluminense chega ao confronto embalado por uma ótima campanha, com destaque para o desempenho coletivo e o entrosamento da equipe comandada pelo técnico Hylmer Dias.

Já o Flamengo, que também faz um grande torneio, aposta na força ofensiva e na experiência de suas jogadoras para tentar conquistar o título estadual.

Onde assistir ao vivo?

O confronto será transmitido ao vivo e gratuitamente pelo canal Vôlei TTC, no YouTube — basta acessar o canal no horário da partida para acompanhar todos os lances do clássico.

Ficha do jogo

  • Jogo: Fluminense x Flamengo
  • Competição: Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025 – 1ª fase
  • Data: Quinta-feira, 9 de outubro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Canal Vôlei TTC (YouTube)

Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025

Turno:

  • 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
  • 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
  • 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)

Returno:

  • 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)
  • 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)
  • 09/10 – Fluminense × Sesc-RJ/Flamengo (a definir)

Final:

  • 13/10, 20:00 – Fluminense × Flamengo

