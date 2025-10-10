Coreia do Sul x Brasil gols: Shows de Rodrygo e Estêvão! Veja os melhores momentos
Os atacantes de Real Madrid e Chelsea, respectivamente, tiveram grande atuação no amplo placar no amistoso contra os sul-coreanos na Ásia
Na sexta-feira (10/10), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, no primeiro amistoso da Data Fifa de outubro, com gols de Rodrygo, Estêvão e Vini Jr.
As duas seleções se encontraram pela nona vez na história. A Seleção Brasileira leva vantagem expressiva! Ao todo, são oito vitórias brasileiras e apenas uma derrota (que ocorreu em 1999).
Dos 26 jogadores convocados, Carlo Ancelotti testou 17. Não jogaram os goleiros reservas, além de Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Caio Henrique, João Gomes, Joelinton, Martinelli e Luiz Henrique.
Gols e melhores momentos de Coreia do Sul x Brasil
A Seleção Brasileira entrou nos vestiários para o intervalo vencendo por 2 a 0. Estêvão e Rodrygo marcaram aos 12' e 41' minutos. Na segunda etapa, repetiram o feito em apenas dois minutos.
Aos 01' e 03' minutos do segundo tempo, os atacantes de Chelsea e Real Madrid, respectivamente, balançaram as rede novamente. Aos 32' minutos, Vinicius Júnior deu números finais a goleada.
Vídeo: Coreia do Sul 0 x 5 Brasil