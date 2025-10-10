Coreia do Sul x Brasil gols: Shows de Rodrygo e Estêvão! Veja os melhores momentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os atacantes de Real Madrid e Chelsea, respectivamente, tiveram grande atuação no amplo placar no amistoso contra os sul-coreanos na Ásia

Na sexta-feira (10/10), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, no primeiro amistoso da Data Fifa de outubro, com gols de Rodrygo, Estêvão e Vini Jr.

As duas seleções se encontraram pela nona vez na história. A Seleção Brasileira leva vantagem expressiva! Ao todo, são oito vitórias brasileiras e apenas uma derrota (que ocorreu em 1999).

Dos 26 jogadores convocados, Carlo Ancelotti testou 17. Não jogaram os goleiros reservas, além de Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Caio Henrique, João Gomes, Joelinton, Martinelli e Luiz Henrique.



Titulares da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul - Rafael Ribeiro/CBF

Gols e melhores momentos de Coreia do Sul x Brasil

A Seleção Brasileira entrou nos vestiários para o intervalo vencendo por 2 a 0. Estêvão e Rodrygo marcaram aos 12' e 41' minutos. Na segunda etapa, repetiram o feito em apenas dois minutos.

Aos 01' e 03' minutos do segundo tempo, os atacantes de Chelsea e Real Madrid, respectivamente, balançaram as rede novamente. Aos 32' minutos, Vinicius Júnior deu números finais a goleada.



Vídeo: Coreia do Sul 0 x 5 Brasil