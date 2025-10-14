Japão x Brasil: veja os gols e melhores momentos da derrota histórica da Seleção Brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção Brasileira abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada em 19 minutos na segunda etapa e perde pela primeira vez para os japoneses

O Estádio Nacional de Tóquio foi palco de uma derrota histórica da Seleção Brasileira! Na terça-feira (14/10), em amistoso internacional, o Japão venceu o Brasil pela primeira vez.

As duas seleções se enfrentaram pela 14 vez na história, em partidas oficiais da Fifa. Até então, o histórico apontava 11 vitórias brasileiras e dois empates. A seguir, veja os princiapais lances.

Vinicius Júnior tenta roubar a bola de jogador japonês - Rafael Ribeiro/CBF

Japão x Brasil: Gols e melhores momentos do amistoso

O time de Carlo Ancelotti foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, assim como ocorreu contra a Coreia do Sul. No entanto, a equipe não repetiu o desempenho, diante das mudanças feitas.

Leia Também Próximos jogos da Seleção Brasileira: veja o que se sabe da Data Fifa de novembro

Com a necessidade de fazer testes, pensando na convocação para a Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano fez alterações e viu os japoneses virarem para 3 a 2 no segundo tempo.

Gols do Brasil

Paulo Henrique aos 25' do 1°T

Gabriel Martinelli aos 31' do 1°T

Gols do Japão