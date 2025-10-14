Japão x Brasil: veja os gols e melhores momentos da derrota histórica da Seleção Brasileira
Seleção Brasileira abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada em 19 minutos na segunda etapa e perde pela primeira vez para os japoneses
O Estádio Nacional de Tóquio foi palco de uma derrota histórica da Seleção Brasileira! Na terça-feira (14/10), em amistoso internacional, o Japão venceu o Brasil pela primeira vez.
As duas seleções se enfrentaram pela 14 vez na história, em partidas oficiais da Fifa. Até então, o histórico apontava 11 vitórias brasileiras e dois empates. A seguir, veja os princiapais lances.
Japão x Brasil: Gols e melhores momentos do amistoso
O time de Carlo Ancelotti foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, assim como ocorreu contra a Coreia do Sul. No entanto, a equipe não repetiu o desempenho, diante das mudanças feitas.
Com a necessidade de fazer testes, pensando na convocação para a Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano fez alterações e viu os japoneses virarem para 3 a 2 no segundo tempo.
Gols do Brasil
- Paulo Henrique aos 25' do 1°T
- Gabriel Martinelli aos 31' do 1°T
Gols do Japão
- Minamino aos 06' do 2°T
- Nakamura aos 16' do 2°T
- Ueda aos 25' do 2°T