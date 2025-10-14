fechar
Próximos jogos da Seleção Brasileira: veja o que se sabe da Data Fifa de novembro

Em outubro, o Brasil goleou a Coreia do Sul e perdeu de virada para o Japão, por 5 a 0 e 3 a 2, respectivamente, mas a temporada não acabou

Por Robert Sarmento Publicado em 14/10/2025 às 10:39 | Atualizado em 14/10/2025 às 11:13
Martinelli recebe abraço de Vinicius Júnior e Carlos Augusto
Martinelli recebe abraço de Vinicius Júnior e Carlos Augusto - Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira fez dois amistosos em outubro. No dia 10, fez 5 a 0 na Coreia do Sul. No entanto, a derrota por 3 a 2 de virada para o Japão trouxe muitas preocupações para o torcedor.

Com isso, muitos já querem saber quando serão os próximos jogos dos comandados de Carlo Ancelotti, para se recuperarem da derrota. A pentacampeã mundial voltará a campo mês que vem.

Rafael Ribeiro/CBF
Vinicius Júnior concentrado em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Próximos amistosos da Seleção Brasileira

A Data Fifa está marcada para ocorrer entre 10 e 18 de novembro. O Brasil enfrentará Senegal e Tunísia, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá confirmar oficialmente.

Depois desses confrontos, a equipe canarinha só jogará em 2026, em março e entre 01 e 09 de junho. A Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá começará no dia 11 desse mês.

Números de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira:

O treinador italiano foi apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em maio e estreou em 05 de junho, no empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias.

Desde então, esteva à beira do campo em mais cinco partidas. O retrospecto é o seguinte, até o momento: 03 vitórias, 01 empate e 02 derrotas. Com três gols, Estêvão é o principal goleador.

  • Jogos: 06
  • Vitórias: 03
  • Empates: 01
  • Derrotas: 02
  • Gols marcados: 11
  • Gols sofridos: 04

 

