Próximos jogos da Seleção Brasileira: veja o que se sabe da Data Fifa de novembro
Em outubro, o Brasil goleou a Coreia do Sul e perdeu de virada para o Japão, por 5 a 0 e 3 a 2, respectivamente, mas a temporada não acabou
A Seleção Brasileira fez dois amistosos em outubro. No dia 10, fez 5 a 0 na Coreia do Sul. No entanto, a derrota por 3 a 2 de virada para o Japão trouxe muitas preocupações para o torcedor.
Com isso, muitos já querem saber quando serão os próximos jogos dos comandados de Carlo Ancelotti, para se recuperarem da derrota. A pentacampeã mundial voltará a campo mês que vem.
Próximos amistosos da Seleção Brasileira
A Data Fifa está marcada para ocorrer entre 10 e 18 de novembro. O Brasil enfrentará Senegal e Tunísia, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá confirmar oficialmente.
Depois desses confrontos, a equipe canarinha só jogará em 2026, em março e entre 01 e 09 de junho. A Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá começará no dia 11 desse mês.
Números de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira:
O treinador italiano foi apresentado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em maio e estreou em 05 de junho, no empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias.
Desde então, esteva à beira do campo em mais cinco partidas. O retrospecto é o seguinte, até o momento: 03 vitórias, 01 empate e 02 derrotas. Com três gols, Estêvão é o principal goleador.
- Jogos: 06
- Vitórias: 03
- Empates: 01
- Derrotas: 02
- Gols marcados: 11
- Gols sofridos: 04