Selecao brasileira | Notícia

Amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia em novembro; veja datas, horários e locais

Amistosos contra equipes africanas fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá

Por Robert Sarmento Publicado em 16/10/2025 às 9:22 | Atualizado em 16/10/2025 às 9:26
Vinicius Júnior concentrado em jogo da Seleção Brasileira
Vinicius Júnior concentrado em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quinta-feira (16/10) os dois próximos amistosos da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro, que é a última da temporada 2025.

Depois da goleada sobre a Coreia do Sul e derrota de virada para o Japão, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará Senegal e Tunísia na Inglaterra e na França, respectivamente.

Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Próximos jogos da Seleção Brasileira

O primeiro compromisso será diante dos senegaleses em 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres. Três dias depois encara os tunisianos na Decathlon Arena, na cidade de Lille.

  • 15/11 - 13h - Brasil x Senegal - Emirates Stadium
  • 18/11 - 16h30 - Brasil x Tunísia - Decathlon Arena

As duas seleções africanas já estão classificadas para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

De acordo com o Ge, depois de testar jogadores que atuam no futebol europeu em outubro, o planejamento da comissão técnica é observar mais atletas dos clubes brasileiros nesses confrontos.

Segundo a CBF, a escolha pelos adversários africanos faz parte do objetivo de enfrentar seleções de diferentes estilos de jogo, visando ampliar o repertório tático até o início do Mundial.

