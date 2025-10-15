Ranking da Fifa: Brasil cai para 7° e Alemanha e Itália disputam para escapar do Pote 2
Líder antes da Copa do Mundo 2022, Seleção Brasileira vem em "queda livre" no Ranking, mas não corre risco de não ser cabeça-de-chave
A Data Fifa de outubro chegou ao fim e conhecemos mais 10 seleções classificadas para a Copa do Mundo, bem como as que disputarão a Repescagem Intercontinental.
Com a contabilização de todos os resultados, já é possível projetar a próxima atualização do Ranking da Fifa, que será divulgado oficialmente no próximo dia 22 de outubro.
A importância do Ranking se dá pelo fato de que é ele quem definirá os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026, marcado para o próximo dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, nos EUA, que é uma das sedes da competição lado de Canadá e México.
Aliás, as únicas exceções na formação dos potes em relação ao Ranking da Fifa são os três países sede, que ficam todas no Pote 1, e as seis seleções que se classificarão via Repescagem, sendo quatro europeias e duas do "resto do mundo".
Ranking da Fifa: Brasil perde mais uma posição, mas não corre riscos de ficar fora do Pote 1
A derrota para o Japão, por 3 x 2, custou uma posição para o Brasil no Ranking da Fifa, que caiu para o 7° lugar, sendo ultrapassado pela Holanda, agora 6ª colocada, que venceu seus dois jogos nas Eliminatórias, contra Malta e Finlândia, e chegará aos 1760 pontos contra 1759 da Seleção Brasileira.
Apesar da queda vertiginosa, uma vez que o Brasil era líder do Ranking da Fifa na última atualização antes da disputa da Copa do Mundo 2022, não há riscos da Seleção não ser um dos cabeças-de-chave do sorteio da Copa do Mundo 2026.
Com apenas mais dois jogos, ambos em novembro, a ser disputados por todas as seleções antes do sorteio, não há possibilidade do Brasil cair para a 10ª colocação, lembrando que as 9 primeiras colocadas, dentre as classificadas, mais os três países sede formarão o Pote 1.
Além da queda brasileira e subida da Holanda, destaca-se o retorno da Argentina ao 2° lugar, atrás da líder Espanha, voltando à ficar à frente da França, agora em 3°.
A Inglaterra, até então única seleção europeia já garantida na Copa, ocupa o 4° lugar, seguida de Portugal em 5°.
Bélgica e Itália, que correm riscos de disputar a Repescagem, ocupam o 8° e o 9° lugar, à frente da Alemanha, que aparece em 10° e hoje estaria no Pote 2.
No entanto, com a grande probabilidade dos italianos de disputar a Repescagem (são 16 gols de desvantagem no saldo), se garantir a vaga direta, os alemães tem tudo para figurar no Pote 1.
Lembrando que, uma vez na Repescagem, que só acontecerá em março de 2026, a Itália, se classificada, figurará no Pote 4.
Top 10 do Ranking da Fifa
- Espanha - 1881 pts
- Argentina - 1872 pts
- França - 1863 pts
- Inglaterra - 1824 pts
- Portugal - 1778 pts
- Holanda - 1760 pts
- Brasil - 1759 pts
- Itália - 1740 pts
- Bélgica - 1717 pts
- Alemanha -1713 pts
Formato do sorteio e possível grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026
As 48 seleções serão divididas em quatro potes (A, B, C e D) de 12 seleções cada.
Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.
Potes
As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos, todas no Pote A.
O México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.
As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa que será divulgado em novembro, após o fim das Eliminatórias, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.
No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no Pote D, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo além das anfitriãs, que, como já dito, não obedecem ao critério do ranking.
Veja os potes de todas as seleções já classificadas de acordo com a projeção do Ranking da Fifa de outubro, que ainda será divulgado de forma oficial:
- Pote 1 (Cabeças-de-chave): Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina e Inglaterra
- Pote 2: Marrocos, Colômbia, Uruguai, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul e Equador
- Pote 3: Austrália, Egito, Argélia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão e Catar
- Pote 4: África do Sul, Arábia Saudita, Cabo Verde, Nova Zelândia, Gana, Jordânia e quatro seleções da Repescagem
Possível grupo do Brasil
Acompanhando a classificação das Eliminatórias em cada continente, posições atuais do Ranking da Fifa e projetando as 48 seleções classificadas, um grupo complicado para o Brasil teria Marrocos (Pote 2), Noruega (Pote 3) e Itália (Pote 4), enquanto um grupo acessível teria Irã (Pote 2), Egito (Pote 3) e Nova Zelândia (Pote 4).
Lembrando que, à exceção do Irã, Gana e Egito, nenhuma seleção das citadas garantiu sua vaga até o momento.
Bloqueios do sorteio
Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.
A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.
Três não serão permitidas.
Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.