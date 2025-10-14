Ronaldinho Gaúcho ganha moral na Globo e vira embaixador da Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador, será o grande embaixador da Globo na transmissão da Copa do Mundo de 2026. A novidade foi contada no evento Upfront, que aconteceu na última segunda-feira (13), para o mercado publicitário.

O ex-jogador vai ter a oportunidade de entrevistar os grandes atletas do momento no futebol, mostrando todos os bastidores das partidas. Ronaldinho é bastante querido em inúmeros países e seu trabalho vai ser exibido em plataformas digitais e TV aberta.

Outro ex-jogador que vai participar da transmissão da Copa do Mundo é Denílson, que foi contratado pela Globo em janeiro. Ele também vai ganhar dois quadros no Domingo Espetacular.

A Globo não vai transmitir todos os jogos do mundial. Serão apenas 54 jogos. Claro, todas as partidas da seleção brasileira terão suas prioridades.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br