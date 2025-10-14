Ronaldinho Gaúcho ganha moral na Globo e vira embaixador da Copa do Mundo de 2026
Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador, será o grande embaixador da Globo na transmissão da Copa do Mundo de 2026. A novidade foi contada no evento Upfront, que aconteceu na última segunda-feira (13), para o mercado publicitário.
O ex-jogador vai ter a oportunidade de entrevistar os grandes atletas do momento no futebol, mostrando todos os bastidores das partidas. Ronaldinho é bastante querido em inúmeros países e seu trabalho vai ser exibido em plataformas digitais e TV aberta.
Outro ex-jogador que vai participar da transmissão da Copa do Mundo é Denílson, que foi contratado pela Globo em janeiro. Ele também vai ganhar dois quadros no Domingo Espetacular.
A Globo não vai transmitir todos os jogos do mundial. Serão apenas 54 jogos. Claro, todas as partidas da seleção brasileira terão suas prioridades.
