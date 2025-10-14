fechar
Observatório da Tv | Notícia

William Bonner faz visita inusitada a César Tralli nos bastidores do Jornal Hoje

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 7:04
William Bonner faz visita inusitada a César Tralli nos bastidores do Jornal Hoje
William Bonner faz visita inusitada a César Tralli nos bastidores do Jornal Hoje - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, em sua passagem por São Paulo, nesta segunda-feira (13), aproveitou para conferir os bastidores do Jornal Hoje, comandado por César Tralli, o seu futuro substituto no telejornal mais importante do país.

“Já que tenho compromisso da firma à noite em SP, vim bisbilhotar o serviço do César Tralli no Jornal Hoje”, disse Bonner. “Quem deixou você entrar no estúdio? Pediu autorização?”, brincou Tralli.

“Agora dá tempo de invadir o cenário aqui, adoro fazer isso. Oi, meu amigo, você vai bem?”, questionou Bonner. “Bem-vindo! Que alegria ter você aqui, muito obrigado. Estamos no intervalo do Jornal Hoje”, comentou Tralli.

Por fim, William Bonner comentou que estava observando atento ao trabalho do colega. “Estou de olho em você fazendo serviço direito aqui na firma”, disse. “Deixa comigo, estou aqui seguindo os seus passos. Está chegando a hora. Boa noite”, mostrou gentileza Tralli.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Televisão

Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Globo coloca Denílson para ser comentarista da Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo 2026

Globo coloca Denílson para ser comentarista da Copa do Mundo de 2026

Compartilhe

Tags