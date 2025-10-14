William Bonner faz visita inusitada a César Tralli nos bastidores do Jornal Hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, em sua passagem por São Paulo, nesta segunda-feira (13), aproveitou para conferir os bastidores do Jornal Hoje, comandado por César Tralli, o seu futuro substituto no telejornal mais importante do país.

“Já que tenho compromisso da firma à noite em SP, vim bisbilhotar o serviço do César Tralli no Jornal Hoje”, disse Bonner. “Quem deixou você entrar no estúdio? Pediu autorização?”, brincou Tralli.

“Agora dá tempo de invadir o cenário aqui, adoro fazer isso. Oi, meu amigo, você vai bem?”, questionou Bonner. “Bem-vindo! Que alegria ter você aqui, muito obrigado. Estamos no intervalo do Jornal Hoje”, comentou Tralli.

Por fim, William Bonner comentou que estava observando atento ao trabalho do colega. “Estou de olho em você fazendo serviço direito aqui na firma”, disse. “Deixa comigo, estou aqui seguindo os seus passos. Está chegando a hora. Boa noite”, mostrou gentileza Tralli.