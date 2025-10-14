Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tralli terá pela frente as dificuldades naturais de substituir alguém na altura do Bonner, outro que também tem uma carreira maravilhosa

Mais alguns dias e em vez do William Bonner, como nesses quase 30 anos, encontraremos Cesar Tralli dividindo a bancada do “Jornal Nacional” com Renata Vasconcellos.

Uma escolha, sem dúvida, das mais acertadas e justas da Globo. Não tinha outro. Tralli é um jornalista nato, farejador, dos que têm a notícia no sangue desde os seus primeiros passos em A Gazeta Esportiva e na Jovem Pan.

Mas que terá pela frente as dificuldades naturais de substituir alguém na altura do Bonner, outro que também tem uma carreira maravilhosa.

Da Band e da sua escolha meio que por acaso pelo Boni, até se tornar no nosso fiel e confiável companheiro de tanto tempo, foi uma figura que a televisão nos levou a se habituar e se afeiçoar a ele.

Difícil saber qual o nosso verdadeiro sentimento, mas será, no mínimo, um meio estranho não encontrá-lo todas as noites. É o caso de alguém, que virou amigo, sem mesmo conhecer milhões de nós.

Mas como diria ou fez Pelé com tamanha sabedoria: só os grandes sabem sair tão por cima. A nós, resta um sincero muito obrigado. E não suma.

TV Tudo

Passagem de bastão

Evidentemente que essa troca, Bonner por Tralli, terá direito a todo um merecido cerimonial.

Um entregando o lugar ao outro. Faltava decidir se será no dia 31 deste mês, ou uma segunda, dia 3 de novembro.

Mercado - 1

Dia desses, aqui se falou de uma oferta da Sky Dance/Paramount, algo em torno de 74 bilhões de dólares, para aquisição do Grupo Warner Bros., que compreende TNT, CNN e HBO.

E o detalhe de que seria 75% em dinheiro e 25% em ações.

Mercado – 2

A informação de agora é que, depois de uma semana de intensas negociações nos Estados Unidos, a Warner não aprovou a proposta recebida e as negociações foram interrompidas.

Por enquanto.

No nosso quintal

Na América do Sul, como já vem acontecendo, a Paramount desacelera os canais de filmes e séries.

Mas a tendência é investir, ainda mais, em produções e direitos esportivos.

Grande escala

A Globo está levando a sério o projeto de investimento em novelas verticais e tem mantido contato frequente com as produtoras independentes para aumentar sua base de produções.

Num primeiro momento, duas estão em andamento e outras quatro já foram pedidas. Daí, também, uma enorme busca por roteiros originais.

Maya Aniceto estará em novela vertical do Globoplay - "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário" - Instagram

Não está sozinha

Quando o negócio possui ares promissores no audiovisual, natural que outras empresas se interessem pelo mesmo segmento. No caso, dramaturgia curta e vertical.

O SBT fez uma experiência com "Refollow", série original da TV ZYN, e a informação é que a Seriella/Record não ficará fora dessa.

Aquecimento

Vai começar nesta terça-feira o trabalho de preparação com elenco para a série do Cauã Reymond para o Globoplay.

Trata-se do projeto idealizado pelo ator sobre os bastidores do futebol e que terá oito episódios. No ar em 2026, ano de Copa do Mundo.

Ponto em questão

Nessas próximas horas, teremos o anúncio de uma importante novidade sobre o futuro profissional de João Augusto Liberato.

Um contrato que será assinado, algo dos mais interessantes e diferente de qualquer coisa que alguém já tenha feito. Inclusive o pai dele.

Providências necessárias

Todos os jornais do SBT foram transferidos para o Estúdio 4, do “SBT Brasil”, para começar a montagem do SBT News.

O novo canal será todo feito na redação do jornalismo.

É ele

Jorge Vercilo, falando de música, mas muitas outras coisas mais, é o convidado do nosso programa na LeoDias TV.

Nesta terça, a partir das 19h, depois do “Jornal dos Famosos”.

Bate – Rebate

Após “A Vida de Jó” na Record, Mharessa Fernanda vai aparecer em “Como Domar um Coroa”...

... Novela vertical do Reel Short.

O ator Lincoln Tornado, filho do Tony, fará a série do Cauã Reymond sobre futebol.

“Caramelo”, com Rafael Vitti, fez primeiro lugar no ranking da Netflix...

... Já “The Voice Brasil”, ontem, aparecia em terceiro no Top 10 do Disney+.

Quinta-feira, em 'Êta mundo melhor!', Maria Divina (Castorine) começa a trabalhar como taxi girl no Dancing...

... Isso acontece depois dela descobrir que Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) se envolveu com Francine (Luciana Fernandes).

Sinopse de Daniel Ortiz para a fila das 19h está entregue...

... Este será o seu quinto trabalho na Globo. Agora fica no aguardo das atualizações.

A Brisa Filmes, da atriz e produtora Fernanda Thurann, é uma das apoiadoras do 18º Festival LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival)...

... O curta-metragem "Jaz", idealizado e escrito por Alexei Waichenberg, com produção da Brisa, será exibido hoje.

A N Sports fechou parceria com a Liga Nacional de Basquete para transmitir, a partir do dia 18, jogos do Novo Basquete Brasil (NBB).

C´est fini

Passados alguns meses, nesta altura já se pode dizer que SBT e Luiz Bacci já superaram a fase do se conhecer melhor.

Há uma relação de completa harmonia entre as partes e, não por acaso, o seu programa já aparece como um dos pontos de apoio da grade.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!