Flávio Ricco: Fim de uma era - está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional
Tralli terá pela frente as dificuldades naturais de substituir alguém na altura do Bonner, outro que também tem uma carreira maravilhosa
Mais alguns dias e em vez do William Bonner, como nesses quase 30 anos, encontraremos Cesar Tralli dividindo a bancada do “Jornal Nacional” com Renata Vasconcellos.
Uma escolha, sem dúvida, das mais acertadas e justas da Globo. Não tinha outro. Tralli é um jornalista nato, farejador, dos que têm a notícia no sangue desde os seus primeiros passos em A Gazeta Esportiva e na Jovem Pan.
Mas que terá pela frente as dificuldades naturais de substituir alguém na altura do Bonner, outro que também tem uma carreira maravilhosa.
Da Band e da sua escolha meio que por acaso pelo Boni, até se tornar no nosso fiel e confiável companheiro de tanto tempo, foi uma figura que a televisão nos levou a se habituar e se afeiçoar a ele.
Difícil saber qual o nosso verdadeiro sentimento, mas será, no mínimo, um meio estranho não encontrá-lo todas as noites. É o caso de alguém, que virou amigo, sem mesmo conhecer milhões de nós.
Mas como diria ou fez Pelé com tamanha sabedoria: só os grandes sabem sair tão por cima. A nós, resta um sincero muito obrigado. E não suma.
TV Tudo
Passagem de bastão
Evidentemente que essa troca, Bonner por Tralli, terá direito a todo um merecido cerimonial.
Um entregando o lugar ao outro. Faltava decidir se será no dia 31 deste mês, ou uma segunda, dia 3 de novembro.
Mercado - 1
Dia desses, aqui se falou de uma oferta da Sky Dance/Paramount, algo em torno de 74 bilhões de dólares, para aquisição do Grupo Warner Bros., que compreende TNT, CNN e HBO.
E o detalhe de que seria 75% em dinheiro e 25% em ações.
Mercado – 2
A informação de agora é que, depois de uma semana de intensas negociações nos Estados Unidos, a Warner não aprovou a proposta recebida e as negociações foram interrompidas.
Por enquanto.
No nosso quintal
Na América do Sul, como já vem acontecendo, a Paramount desacelera os canais de filmes e séries.
Mas a tendência é investir, ainda mais, em produções e direitos esportivos.
Grande escala
A Globo está levando a sério o projeto de investimento em novelas verticais e tem mantido contato frequente com as produtoras independentes para aumentar sua base de produções.
Num primeiro momento, duas estão em andamento e outras quatro já foram pedidas. Daí, também, uma enorme busca por roteiros originais.
Não está sozinha
Quando o negócio possui ares promissores no audiovisual, natural que outras empresas se interessem pelo mesmo segmento. No caso, dramaturgia curta e vertical.
O SBT fez uma experiência com "Refollow", série original da TV ZYN, e a informação é que a Seriella/Record não ficará fora dessa.
Aquecimento
Vai começar nesta terça-feira o trabalho de preparação com elenco para a série do Cauã Reymond para o Globoplay.
Trata-se do projeto idealizado pelo ator sobre os bastidores do futebol e que terá oito episódios. No ar em 2026, ano de Copa do Mundo.
Ponto em questão
Nessas próximas horas, teremos o anúncio de uma importante novidade sobre o futuro profissional de João Augusto Liberato.
Um contrato que será assinado, algo dos mais interessantes e diferente de qualquer coisa que alguém já tenha feito. Inclusive o pai dele.
Providências necessárias
Todos os jornais do SBT foram transferidos para o Estúdio 4, do “SBT Brasil”, para começar a montagem do SBT News.
O novo canal será todo feito na redação do jornalismo.
É ele
Jorge Vercilo, falando de música, mas muitas outras coisas mais, é o convidado do nosso programa na LeoDias TV.
Nesta terça, a partir das 19h, depois do “Jornal dos Famosos”.
Bate – Rebate
- Após “A Vida de Jó” na Record, Mharessa Fernanda vai aparecer em “Como Domar um Coroa”...
- ... Novela vertical do Reel Short.
- O ator Lincoln Tornado, filho do Tony, fará a série do Cauã Reymond sobre futebol.
- “Caramelo”, com Rafael Vitti, fez primeiro lugar no ranking da Netflix...
- ... Já “The Voice Brasil”, ontem, aparecia em terceiro no Top 10 do Disney+.
- Quinta-feira, em 'Êta mundo melhor!', Maria Divina (Castorine) começa a trabalhar como taxi girl no Dancing...
- ... Isso acontece depois dela descobrir que Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) se envolveu com Francine (Luciana Fernandes).
- Sinopse de Daniel Ortiz para a fila das 19h está entregue...
- ... Este será o seu quinto trabalho na Globo. Agora fica no aguardo das atualizações.
- A Brisa Filmes, da atriz e produtora Fernanda Thurann, é uma das apoiadoras do 18º Festival LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival)...
- ... O curta-metragem "Jaz", idealizado e escrito por Alexei Waichenberg, com produção da Brisa, será exibido hoje.
- A N Sports fechou parceria com a Liga Nacional de Basquete para transmitir, a partir do dia 18, jogos do Novo Basquete Brasil (NBB).
C´est fini
Passados alguns meses, nesta altura já se pode dizer que SBT e Luiz Bacci já superaram a fase do se conhecer melhor.
Há uma relação de completa harmonia entre as partes e, não por acaso, o seu programa já aparece como um dos pontos de apoio da grade.
Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!