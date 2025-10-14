Globo coloca Denílson para ser comentarista da Copa do Mundo de 2026
Denílson, que foi contratado pela Globo em janeiro, será comentarista da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá no Canadá, México e Estados Unidos. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
É a primeira vez que o comentarista vai participar da transmissão dos jogos do Brasil na Globo. A escolha, entre vários fatores, é o seu forte apelo comercial, vide que ele tem um nome bem aceito por grandes marcas, com poderosos contratos com inúmeras empresas.
Por falar em Copa do Mundo, a Globo não vai transmitir todos os jogos do mundial. Serão apenas 54 jogos em sua TV aberta e também no canal esportivo SporTV. Quem ficou de fora foi o novo canal da emissora no YouTube, o GE TV, que, ao que tudo indica, não vai transmitir o evento.
Denílson segue em alta na Globo. Recentemente, ele renovou o seu contrato até 2028 na emissora carioca. Ele terá dois quadros no dominical Esporte Espetacular, além de marcar presença no Globo Esporte.
