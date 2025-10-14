Globo coloca Denílson para ser comentarista da Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Denílson, que foi contratado pela Globo em janeiro, será comentarista da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá no Canadá, México e Estados Unidos. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

É a primeira vez que o comentarista vai participar da transmissão dos jogos do Brasil na Globo. A escolha, entre vários fatores, é o seu forte apelo comercial, vide que ele tem um nome bem aceito por grandes marcas, com poderosos contratos com inúmeras empresas.

Por falar em Copa do Mundo, a Globo não vai transmitir todos os jogos do mundial. Serão apenas 54 jogos em sua TV aberta e também no canal esportivo SporTV. Quem ficou de fora foi o novo canal da emissora no YouTube, o GE TV, que, ao que tudo indica, não vai transmitir o evento.

Denílson segue em alta na Globo. Recentemente, ele renovou o seu contrato até 2028 na emissora carioca. Ele terá dois quadros no dominical Esporte Espetacular, além de marcar presença no Globo Esporte.

