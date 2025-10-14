Jornalista da Globo afirma que trama de Raquel de Vale Tudo foi ‘esvaziada’
O colunista Zean Bravo, da coluna Telinha, do jornal Extra, mostrou o seu incômodo com o fato de a trama de Raquel (Taís Araújo) ter perdido a força na reta final de Vale Tudo.
“A coluna não se conforma com o fato de a trama de Raquel (Taís Araújo), protagonista de Vale Tudo, ter sido tão esvaziada nesta reta final da novela. Uma pena”, detonou.
Nos comentários, os internautas concordaram com a opinião do colunista. “Também não me conformo. Um absudo, alías”, “Muito triste”, “Foi péssimo isso. Um equívoco total”, “É algo realmente tão inacreditável que precisa ser bem ressaltado”, foram alguns comentários.
Em recente entrevista à Quem, Taís Araújo deixou claro que não gostou dos rumos da protagonista no remake. “Quando peguei a Raquel para fazer, falei: ‘Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada“, desabafou.