Globo se empolga com Que História é Essa, Porchat? e promete nova temporada
O programa Que História é Essa, Porchat?, de Fabio Porchat, vai ganhar uma nova temporada em 2026 na Globo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A atração vai caminhar para sua oitava temporada, visto que começou a ser exibida pelo GNT em 2019. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a atração só começará a ser gravada em fevereiro. Também vai seguir o mesmo estilo de sempre: convidados famosos em histórias inusitadas, com exibição primeiro no GNT e depois na TV aberta.
Em setembro, foi anunciado que o humorista também vai ganhar um programa no SportTV, o Copa e Cozinha, que será exibido durante a Copa do Mundo. O objetivo é reunir ex-jogadores em papos descontraídos e várias dinâmicas.
O programa de Fabio Porchat só foi aprovado na grade da Globo em 2026, por causa da sua audiência relevante e do excelente desempenho comercial que a atração ainda segura.
