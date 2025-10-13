Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026: confira a classificação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os líderes de grupo garantem vaga direta; segundos colocados e melhores da Liga das Nações disputam a repescagem pelos últimos quatro lugares.

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 definem 16 vagas para o Mundial, o primeiro com 48 seleções.

Os 12 líderes de grupo garantem classificação direta, enquanto os 12 segundos colocados e os quatro melhores ranqueados da Liga das Nações disputam a repescagem, que definirá os últimos quatro representantes europeus.

A fase de grupos termina em 18 de novembro de 2025, e a repescagem será concluída em 31 de março de 2026.

Nove seleções europeias já estão muito próximas da classificação: Croácia, Inglaterra, Holanda, Portugal, França, Espanha, Áustria, Suíça e Noruega, com destaque para a Croácia, que precisa apenas de um empate nos próximos jogos para garantir a vaga.

Alemanha, Dinamarca e Bélgica devem confirmar presença apenas na próxima janela internacional, em novembro.

Classificação atualizada

Grupo A

Alemanha - 6 pontos Irlanda do Norte - 6 pontos Eslováquia - 6 pontos Luxemburgo - 0 ponto

Grupo B

Suíça - 9 pontos Kosovo - 4 pontos Eslovênia - 2 pontos Suécia - 1 ponto

Grupo C

Dinamarca - 10 pontos Escócia - 10 pontos Grécia - 3 pontos Bielorrússia - 0 ponto

Grupo D

França - 9 pontos Ucrânia - 4 pontos Islândia - 3 pontos Azerbaijão - 1 ponto

Grupo E

Espanha - 9 pontos Turquia - 6 pontos Geórgia - 3 pontos Bulgária - 0 ponto

Grupo F

Portugal - 9 pontos Hungria - 4 pontos Armênia - 3 pontos Irlanda - 1 ponto

Grupo G

Holanda - 16 pontos Polônia - 13 pontos Finlândia - 10 pontos Lituânia - 3 pontos Malta - 2 pontos

Grupo H

Áustria - 15 pontos Bósnia e Herzegovina - 13 pontos Romênia - 10 pontos Chipre - 8 pontos San Marino - 0 ponto

Grupo I

Noruega - 18 pontos Itália - 12 pontos Israel - 9 pontos Estônia - 3 pontos Moldávia - 0 ponto

Grupo J

Macedônia do Norte - 12 pontos Bélgica - 11 pontos Gales - 10 pontos Cazaquistão - 6 pontos Liechtenstein - 0 ponto

Grupo K

Inglaterra - 15 pontos Albânia - 11 pontos Sérvia - 7 pontos Letônia - 5 pontos Andorra - 1 ponto

Grupo L