Futebol | Notícia

Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026: confira a classificação completa

Os líderes de grupo garantem vaga direta; segundos colocados e melhores da Liga das Nações disputam a repescagem pelos últimos quatro lugares.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 13:16
Haaland em jogo pela Seleção da Noruega
Haaland em jogo pela Seleção da Noruega - Noruega/Divulgação

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 definem 16 vagas para o Mundial, o primeiro com 48 seleções.

Os 12 líderes de grupo garantem classificação direta, enquanto os 12 segundos colocados e os quatro melhores ranqueados da Liga das Nações disputam a repescagem, que definirá os últimos quatro representantes europeus.

A fase de grupos termina em 18 de novembro de 2025, e a repescagem será concluída em 31 de março de 2026.

Nove seleções europeias já estão muito próximas da classificação: Croácia, Inglaterra, Holanda, Portugal, França, Espanha, Áustria, Suíça e Noruega, com destaque para a Croácia, que precisa apenas de um empate nos próximos jogos para garantir a vaga.

Alemanha, Dinamarca e Bélgica devem confirmar presença apenas na próxima janela internacional, em novembro.

Classificação atualizada

Grupo A

  1. Alemanha - 6 pontos
  2. Irlanda do Norte - 6 pontos
  3. Eslováquia - 6 pontos
  4. Luxemburgo - 0 ponto

Grupo B

  1. Suíça - 9 pontos
  2. Kosovo - 4 pontos
  3. Eslovênia - 2 pontos
  4. Suécia - 1 ponto

Grupo C

  1. Dinamarca - 10 pontos
  2. Escócia - 10 pontos
  3. Grécia - 3 pontos
  4. Bielorrússia - 0 ponto

Grupo D

  1. França - 9 pontos
  2. Ucrânia - 4 pontos
  3. Islândia - 3 pontos
  4. Azerbaijão - 1 ponto

Grupo E

  1. Espanha - 9 pontos
  2. Turquia - 6 pontos
  3. Geórgia - 3 pontos
  4. Bulgária - 0 ponto

Grupo F

  1. Portugal - 9 pontos
  2. Hungria - 4 pontos
  3. Armênia - 3 pontos
  4. Irlanda - 1 ponto

Grupo G

  1. Holanda - 16 pontos
  2. Polônia - 13 pontos
  3. Finlândia - 10 pontos
  4. Lituânia - 3 pontos
  5. Malta - 2 pontos

Grupo H

  1. Áustria - 15 pontos
  2. Bósnia e Herzegovina - 13 pontos
  3. Romênia - 10 pontos
  4. Chipre - 8 pontos
  5. San Marino - 0 ponto

Grupo I

  1. Noruega - 18 pontos
  2. Itália - 12 pontos
  3. Israel - 9 pontos
  4. Estônia - 3 pontos
  5. Moldávia - 0 ponto

Grupo J

  1. Macedônia do Norte - 12 pontos
  2. Bélgica - 11 pontos
  3. Gales - 10 pontos
  4. Cazaquistão - 6 pontos
  5. Liechtenstein - 0 ponto

Grupo K

  1. Inglaterra - 15 pontos
  2. Albânia - 11 pontos
  3. Sérvia - 7 pontos
  4. Letônia - 5 pontos
  5. Andorra - 1 ponto

Grupo L

  1. Croácia - 16 pontos
  2. Tchéquia - 13 pontos
  3. Ilhas Faroé - 12 pontos
  4. Montenegro - 6 pontos
  5. Gibraltar - 0 ponto

