Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026: confira a classificação completa
Os líderes de grupo garantem vaga direta; segundos colocados e melhores da Liga das Nações disputam a repescagem pelos últimos quatro lugares.
As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 definem 16 vagas para o Mundial, o primeiro com 48 seleções.
Os 12 líderes de grupo garantem classificação direta, enquanto os 12 segundos colocados e os quatro melhores ranqueados da Liga das Nações disputam a repescagem, que definirá os últimos quatro representantes europeus.
A fase de grupos termina em 18 de novembro de 2025, e a repescagem será concluída em 31 de março de 2026.
Nove seleções europeias já estão muito próximas da classificação: Croácia, Inglaterra, Holanda, Portugal, França, Espanha, Áustria, Suíça e Noruega, com destaque para a Croácia, que precisa apenas de um empate nos próximos jogos para garantir a vaga.
Alemanha, Dinamarca e Bélgica devem confirmar presença apenas na próxima janela internacional, em novembro.
Classificação atualizada
Grupo A
- Alemanha - 6 pontos
- Irlanda do Norte - 6 pontos
- Eslováquia - 6 pontos
- Luxemburgo - 0 ponto
Grupo B
- Suíça - 9 pontos
- Kosovo - 4 pontos
- Eslovênia - 2 pontos
- Suécia - 1 ponto
Grupo C
- Dinamarca - 10 pontos
- Escócia - 10 pontos
- Grécia - 3 pontos
- Bielorrússia - 0 ponto
Grupo D
- França - 9 pontos
- Ucrânia - 4 pontos
- Islândia - 3 pontos
- Azerbaijão - 1 ponto
Grupo E
- Espanha - 9 pontos
- Turquia - 6 pontos
- Geórgia - 3 pontos
- Bulgária - 0 ponto
Grupo F
- Portugal - 9 pontos
- Hungria - 4 pontos
- Armênia - 3 pontos
- Irlanda - 1 ponto
Grupo G
- Holanda - 16 pontos
- Polônia - 13 pontos
- Finlândia - 10 pontos
- Lituânia - 3 pontos
- Malta - 2 pontos
Grupo H
- Áustria - 15 pontos
- Bósnia e Herzegovina - 13 pontos
- Romênia - 10 pontos
- Chipre - 8 pontos
- San Marino - 0 ponto
Grupo I
- Noruega - 18 pontos
- Itália - 12 pontos
- Israel - 9 pontos
- Estônia - 3 pontos
- Moldávia - 0 ponto
Grupo J
- Macedônia do Norte - 12 pontos
- Bélgica - 11 pontos
- Gales - 10 pontos
- Cazaquistão - 6 pontos
- Liechtenstein - 0 ponto
Grupo K
- Inglaterra - 15 pontos
- Albânia - 11 pontos
- Sérvia - 7 pontos
- Letônia - 5 pontos
- Andorra - 1 ponto
Grupo L
- Croácia - 16 pontos
- Tchéquia - 13 pontos
- Ilhas Faroé - 12 pontos
- Montenegro - 6 pontos
- Gibraltar - 0 ponto