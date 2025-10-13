fechar
Onde assistir | Notícia

Islândia x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em grande fase, franceses venceram suas três primeiras partidas nas Eliminatórias. Les Bleus não poderão contar com Mbappé, lesionado

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/10/2025 às 11:57
Olise comemora gol da França
Olise comemora gol da França - Reprodução/ Instagram

Nesta segunda-feira (13/10), Islândia e França medem forças em partida decisiva pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026. O duelo será realizado no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, às 15h45 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

A Islândia começou bem a competição, mas depois sofreu derrotas diante da França e da Ucrânia. O time ocupa a terceira colocação no Grupo D e espera, ao menos, brigar por uma vaga na repescagem.

Os Bleus lideram o Grupo D das Eliminatórias da UEFA, com três vitórias em três jogos. Na rodada anterior, os franceses venceram o Azerbaijão, por 3 a 0. Na próxima partida, a equipe não poderá contar com Mbappé, cortado após lesão.

Onde assistir Islândia x França ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 4
  • Local: Laugardalsvöllur, em Reyjkjavík (Islândia)
  • Onde Assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Haraldsson, Jóhannesson, Þorsteinsson e Gudmundsson; Andri Gudjohnsen e Magnússon. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo  Hernández; Camavinga, Rabiot, Olise e Coman; Mateta e Ekitike. Técnico: Didier Deschamps

Leia também

Sarkozy terá data de prisão definida nesta segunda; saiba motivo
JUSTIÇA

Sarkozy terá data de prisão definida nesta segunda; saiba motivo
Transmissão Espanha x Geórgia ao vivo online: confira onde assistir
Eliminatórias Copa do Mundo

Transmissão Espanha x Geórgia ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags