Islândia x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em grande fase, franceses venceram suas três primeiras partidas nas Eliminatórias. Les Bleus não poderão contar com Mbappé, lesionado
Nesta segunda-feira (13/10), Islândia e França medem forças em partida decisiva pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026. O duelo será realizado no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, às 15h45 (horário de Brasília).
Como chegam as equipes
A Islândia começou bem a competição, mas depois sofreu derrotas diante da França e da Ucrânia. O time ocupa a terceira colocação no Grupo D e espera, ao menos, brigar por uma vaga na repescagem.
Os Bleus lideram o Grupo D das Eliminatórias da UEFA, com três vitórias em três jogos. Na rodada anterior, os franceses venceram o Azerbaijão, por 3 a 0. Na próxima partida, a equipe não poderá contar com Mbappé, cortado após lesão.
Onde assistir Islândia x França ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-feira (13/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 4
- Local: Laugardalsvöllur, em Reyjkjavík (Islândia)
- Onde Assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Islândia: Olafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Haraldsson, Jóhannesson, Þorsteinsson e Gudmundsson; Andri Gudjohnsen e Magnússon. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.
França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo Hernández; Camavinga, Rabiot, Olise e Coman; Mateta e Ekitike. Técnico: Didier Deschamps