Transmissão Espanha x Geórgia ao vivo online: confira onde assistir
Líder isolada do Grupo E, La Roja busca a vitória para manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Elenco espanhol terá baixas fundamentais
Espanha e Geórgia se enfrentam no sábado (11/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir Espanha x Geórgia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura). Assinantes do pacote Globoplay+ canais ao vivo também podem acompanhar a partida.
Como chegam as equipes
A Roja vem de duas vitórias com autoridade. Nas rodadas anteriores das Eliminatórias, La Roja triunfou por 3 a 0 sobre a Bulgária e goleou a Turquia por 6 a 0.
A seleção comandada por Luis de la Fuente terá os desfalques importantes do volante Rodri, além do atacante Lamine Yamal, ambos estão lesionados.
A Geórgia chega motivada após importante vitória sobre a Bulgária, pelo placar de 3 a 0. Os Cruzadores contarão com seu principal jogador, o atacante Kvaratskhelia, do PSG.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (11/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 3
- Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)
- Onde Assistir: SporTV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Oyarzabal, Ferrán Torres e Samu. Técnico: Luis de la Fuente
Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze e Azarovi; Mekvabishvili, Gagnidze e Kochorashvili; Davitashvili, Mikauztadze e Kvaratskhelia. Técnico: Zurab Khizanishvili