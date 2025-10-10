Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Líder isolada do Grupo E, La Roja busca a vitória para manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Elenco terá baixas importantes

Espanha e Geórgia se enfrentam no sábado (11/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes

A Roja vem de duas vitórias com autoridade. La Roja triunfou por 3 a 0 sobre a Bulgária e goleou a Turquia por 6 a 0. A seleção comandada por Luis de la Fuente terá os desfalques importantes de Lamine Yamal e Rodri, lesionados.

A Geórgia chega motivada após importante vitória sobre a Bulgária, pelo placar de 3 a 0. Os Cruzadores contarão com seu principal jogador, o atacante Kvaratskhelia, do PSG.

Onde assistir Espanha x Geórgia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).



Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (11/10) – 15h45 (Horário de Brasília)

Sábado (11/10) – 15h45 (Horário de Brasília) Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 3

Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 3 Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)

Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Oyarzabal, Ferrán Torres e Samu. Técnico: Luis de la Fuente



Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze e Azarovi; Mekvabishvili, Gagnidze e Kochorashvili; Davitashvili, Mikauztadze e Kvaratskhelia. Técnico: Zurab Khizanishvili

