Onde assistir | Notícia

Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líder isolada do Grupo E, La Roja busca a vitória para manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Elenco terá baixas importantes

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 10/10/2025 às 12:43 | Atualizado em 10/10/2025 às 15:25
Pedri com a camisa da Seleção da Espanha
Pedri com a camisa da Seleção da Espanha - Reprodução/ RFEF

Espanha e Geórgia se enfrentam no sábado (11/10), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Como chegam as equipes

A Roja vem de duas vitórias com autoridade. La Roja triunfou por 3 a 0 sobre a Bulgária e goleou a Turquia por 6 a 0. A seleção comandada por Luis de la Fuente terá os desfalques importantes de Lamine Yamal e Rodri, lesionados.

A Geórgia chega motivada após importante vitória sobre a Bulgária, pelo placar de 3 a 0. Os Cruzadores contarão com seu principal jogador, o atacante Kvaratskhelia, do PSG.

Onde assistir Espanha x Geórgia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (11/10) – 15h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo – Rodada 3
  • Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Oyarzabal, Ferrán Torres e Samu. Técnico: Luis de la Fuente

Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze e Azarovi; Mekvabishvili, Gagnidze e Kochorashvili; Davitashvili, Mikauztadze e Kvaratskhelia. Técnico: Zurab Khizanishvili

