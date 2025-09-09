Transmissão Hungria x Portugal ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em grande fase, Seleção das Quinas chega embalada após o título da Liga das Nações e iniciou trajetória nas Eliminatórias com goleada sobre a Armênia

Portugal visita a Hungria nesta terça-feira (09), às 15h45 (Horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O confronto será disputado na Puskás Arena, em Budapeste.

Onde assistir Hungria x Portugal ao vivo online

A partida será transmitida ao vivo pelo canal de TV por assinatura SporTV.

Como chegam as equipes

A Hungria disputa sua primeira partida em casa nas Eliminatórias e conta com o apoio de sua torcida para vencer os portugueses. Na primeira rodada, os Magiares ficaram no empate contra a Irlanda, por 2 a 2.

Portugal goleou seu primeiro jogo, contra a Armênia, pelo placar de 5 a 0. A Seleção das Quinas é ampla favorita a garantir a classificação para a Copa do Mundo, principalmente após ter vencido a última Liga das Nações.

Ficha técnica

Data e Horário: 09/09 (terça-feira) - 15h45 (horário de Brasília)

09/09 (terça-feira) - 15h45 (horário de Brasília) Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Rodada 2

Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Rodada 2 Local: Puskás Arena, Budapeste (Hungria)

Puskás Arena, Budapeste (Hungria) Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Hungria: Dibusz; Nego, Orban, Szalai e Kerkez; Styles; Bolla, Alex Tóth, Szoboszlai e Barna Tóth; Vargas. Técnico: Marco Rossi

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez