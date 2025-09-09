Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? confira datas e adversários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Amarelinha se despede das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09), contra a Bolívia, e se prepara para a disputa do Mundial em 2026

Em ritmo de despedida das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira se despede do torneio nesta terça-feira (09), em duelo contra a Bolívia, em El Alto, pela última rodada do torneio qualificatório.

Sem competições oficiais até o início da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, a Amarelinha irá realizar diversos amistosos de preparação para o torneio.

Em 2025, a Seleção Brasileira ainda irá disputar partidas amistosas nos meses de outubro e novembro.

Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?

No próximo mês de outubro, a Amarelinha irá disputar dois amistosos no continente asiático. Os adversários serão Japão, no dia 10 de outubro (sexta-feira), às 08h00 (Horário de Brasília), em Tóquio, e Coreia do Sul, no dia 14 (terça-feira), às 07h30, em Seul.

Os duelos contra seleções do Extremo Oriente foram um pedido de Carlo Ancelotti, que deseja enfrentar países de outros continentes antes da Copa do Mundo.

Em novembro, a expectativa é de que sejam disputadas partidas contra adversários do continente africano. Os jogos devem ser disputados na Europa.

Data e horário dos próximos jogos da Seleção Brasileira

10/10 (sexta-feira) - Japão x Brasil (08h00)

14/10 (terça-feira) - Coreia do Sul x Brasil (07h30)

Antes dos duelos amistosos, a Seleção Brasileira entra em campo contra a Bolívia, apenas para cumprir tabela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com a expectativa de novos testes no time titular.

A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal, com cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão também, pode ser acompanhada pelo YouTube da Rádio Jornal.