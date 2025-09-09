Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira? confira datas e adversários
Amarelinha se despede das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (09), contra a Bolívia, e se prepara para a disputa do Mundial em 2026
Em ritmo de despedida das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira se despede do torneio nesta terça-feira (09), em duelo contra a Bolívia, em El Alto, pela última rodada do torneio qualificatório.
Sem competições oficiais até o início da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, a Amarelinha irá realizar diversos amistosos de preparação para o torneio.
Em 2025, a Seleção Brasileira ainda irá disputar partidas amistosas nos meses de outubro e novembro.
Quando serão os próximos jogos da Seleção Brasileira?
No próximo mês de outubro, a Amarelinha irá disputar dois amistosos no continente asiático. Os adversários serão Japão, no dia 10 de outubro (sexta-feira), às 08h00 (Horário de Brasília), em Tóquio, e Coreia do Sul, no dia 14 (terça-feira), às 07h30, em Seul.
Os duelos contra seleções do Extremo Oriente foram um pedido de Carlo Ancelotti, que deseja enfrentar países de outros continentes antes da Copa do Mundo.
Em novembro, a expectativa é de que sejam disputadas partidas contra adversários do continente africano. Os jogos devem ser disputados na Europa.
Data e horário dos próximos jogos da Seleção Brasileira
- 10/10 (sexta-feira) - Japão x Brasil (08h00)
- 14/10 (terça-feira) - Coreia do Sul x Brasil (07h30)
Antes dos duelos amistosos, a Seleção Brasileira entra em campo contra a Bolívia, apenas para cumprir tabela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com a expectativa de novos testes no time titular.
A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal, com cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão também, pode ser acompanhada pelo YouTube da Rádio Jornal.