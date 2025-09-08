Bolívia x Brasil: Ancelotti e o desafio inédito de enfrentar mais de 4 mil metros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Para o confronto, Ancelotti fará nove mudanças no time, testando novos nomes como o trio de ataque Samuel Lino, Richarlison e Luiz Henrique

O Brasil de Carlo Ancelotti enfrenta a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Mesmo com tudo já decidido, o desafio é grande: a partida acontece no Estádio Municipal de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, a maior altitude para um estádio no mundo.

Para o confronto, Ancelotti fará nove mudanças no time, testando novos nomes como o trio de ataque Samuel Lino, Richarlison e Luiz Henrique. Apenas o goleiro Alisson, o lateral Wesley e o meia Bruno Guimarães devem ser mantidos. A entrada de Andrey Santos também é certa, no lugar de Casemiro, que está suspenso.

Ancelotti admitiu não ter experiência com jogos na altitude, confiando na equipe técnica e nos jogadores. "Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse ele. A altitude afeta os atletas por diminuir o oxigênio no ar, causando cansaço e tontura, o que torna a recuperação mais lenta.

Apesar da dificuldade, a partida é crucial para a Bolívia, que tem no jogo sua última chance de ir para a repescagem. Para isso, precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela. O técnico Óscar Villegas planeja mudanças no ataque, com destaque para o ex-Santos Miguelito.

"Não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986, joguei o Mundial (do México)... o Brasil jogou lá (na Bolívia) muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui têm experiência, os fisioterapeutas, os jogadores, não é nada novo para a seleção", amenizou Ancelotti.

"Quando fui apresentado, disse que, se chegar a hora de falar sobre a Copa do Mundo mais tarde, quando estiver bem perto, falaremos sobre isso. E hoje nós queremos, queremos, queremos desesperadamente esta Copa do Mundo, mas tudo pode acontecer", disse Villegas.

Transmissão da Rádio Jornal

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Rádio Jornal, com a cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão acontece nos sinais de rádio de Pernambuco e pelo YouTube da Rádio Jornal.

Ficha do Jogo



18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efrain Morales e José Sagredo; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl e Robson Matheus; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Carlos Melgar. Técnico: Óscar Villegas.

Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efrain Morales e José Sagredo; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl e Robson Matheus; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Carlos Melgar. Óscar Villegas. Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti.

Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025

Terça-feira, 9 de setembro de 2025 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, Bolívia.

Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, Bolívia. Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Outros jogos da rodada final

Equador x Argentina

Chile x Uruguai

Venezuela x Colômbia

Peru x Paraguai

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas

Argentina - 38 pontos Brasil - 28 Uruguai - 27 Equador - 26 Colômbia - 25 Paraguai - 25 Venezuela - 18 Bolívia - 17 Peru - 12 Chile - 10

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026