Bolívia x Brasil: Ancelotti e o desafio inédito de enfrentar mais de 4 mil metros
Para o confronto, Ancelotti fará nove mudanças no time, testando novos nomes como o trio de ataque Samuel Lino, Richarlison e Luiz Henrique
O Brasil de Carlo Ancelotti enfrenta a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Mesmo com tudo já decidido, o desafio é grande: a partida acontece no Estádio Municipal de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, a maior altitude para um estádio no mundo.
Para o confronto, Ancelotti fará nove mudanças no time, testando novos nomes como o trio de ataque Samuel Lino, Richarlison e Luiz Henrique. Apenas o goleiro Alisson, o lateral Wesley e o meia Bruno Guimarães devem ser mantidos. A entrada de Andrey Santos também é certa, no lugar de Casemiro, que está suspenso.
Ancelotti admitiu não ter experiência com jogos na altitude, confiando na equipe técnica e nos jogadores. "Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse ele. A altitude afeta os atletas por diminuir o oxigênio no ar, causando cansaço e tontura, o que torna a recuperação mais lenta.
Apesar da dificuldade, a partida é crucial para a Bolívia, que tem no jogo sua última chance de ir para a repescagem. Para isso, precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela. O técnico Óscar Villegas planeja mudanças no ataque, com destaque para o ex-Santos Miguelito.
"Não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986, joguei o Mundial (do México)... o Brasil jogou lá (na Bolívia) muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui têm experiência, os fisioterapeutas, os jogadores, não é nada novo para a seleção", amenizou Ancelotti.
"Quando fui apresentado, disse que, se chegar a hora de falar sobre a Copa do Mundo mais tarde, quando estiver bem perto, falaremos sobre isso. E hoje nós queremos, queremos, queremos desesperadamente esta Copa do Mundo, mas tudo pode acontecer", disse Villegas.
Transmissão da Rádio Jornal
A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Rádio Jornal, com a cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão acontece nos sinais de rádio de Pernambuco e pelo YouTube da Rádio Jornal.
Ficha do Jogo
18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026
- Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efrain Morales e José Sagredo; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl e Robson Matheus; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Carlos Melgar. Técnico: Óscar Villegas.
- Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, Bolívia.
- Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Outros jogos da rodada final
- Equador x Argentina
- Chile x Uruguai
- Venezuela x Colômbia
- Peru x Paraguai
Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas
- Argentina - 38 pontos
- Brasil - 28
- Uruguai - 27
- Equador - 26
- Colômbia - 25
- Paraguai - 25
- Venezuela - 18
- Bolívia - 17
- Peru - 12
- Chile - 10
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026
- Canadá (sede)
- Estados Unidos (sede)
- México (sede)
- Argentina
- Irã
- Japão
- Nova Zelândia
- Uzbequistão
- Jordânia
- Coreia do Sul
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos