Bolívia x Brasil: Ancelotti e o desafio inédito de enfrentar mais de 4 mil metros

Para o confronto, Ancelotti fará nove mudanças no time, testando novos nomes como o trio de ataque Samuel Lino, Richarlison e Luiz Henrique

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/09/2025 às 22:59 | Atualizado em 08/09/2025 às 23:38
Ancelotti admitiu não ter experiência com jogos na altitude, confiando na equipe técnica e nos jogadores
Ancelotti admitiu não ter experiência com jogos na altitude, confiando na equipe técnica e nos jogadores - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil de Carlo Ancelotti enfrenta a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Mesmo com tudo já decidido, o desafio é grande: a partida acontece no Estádio Municipal de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, a maior altitude para um estádio no mundo.

Para o confronto, Ancelotti fará nove mudanças no time, testando novos nomes como o trio de ataque Samuel Lino, Richarlison e Luiz Henrique. Apenas o goleiro Alisson, o lateral Wesley e o meia Bruno Guimarães devem ser mantidos. A entrada de Andrey Santos também é certa, no lugar de Casemiro, que está suspenso.

Ancelotti admitiu não ter experiência com jogos na altitude, confiando na equipe técnica e nos jogadores. "Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse ele. A altitude afeta os atletas por diminuir o oxigênio no ar, causando cansaço e tontura, o que torna a recuperação mais lenta.

Apesar da dificuldade, a partida é crucial para a Bolívia, que tem no jogo sua última chance de ir para a repescagem. Para isso, precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela. O técnico Óscar Villegas planeja mudanças no ataque, com destaque para o ex-Santos Miguelito.

"Não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986, joguei o Mundial (do México)... o Brasil jogou lá (na Bolívia) muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui têm experiência, os fisioterapeutas, os jogadores, não é nada novo para a seleção", amenizou Ancelotti.

"Quando fui apresentado, disse que, se chegar a hora de falar sobre a Copa do Mundo mais tarde, quando estiver bem perto, falaremos sobre isso. E hoje nós queremos, queremos, queremos desesperadamente esta Copa do Mundo, mas tudo pode acontecer", disse Villegas.

Transmissão da Rádio Jornal

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Rádio Jornal, com a cobertura completa da equipe do Escrete de Ouro. A transmissão acontece nos sinais de rádio de Pernambuco e pelo YouTube da Rádio Jornal.

Ficha do Jogo

18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

  • Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efrain Morales e José Sagredo; Ervin Vaca, Gabriel Villamíl e Robson Matheus; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Carlos Melgar. Técnico: Óscar Villegas.
  • Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de El Alto, em El Alto, Bolívia.
  • Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Outros jogos da rodada final

  • Equador x Argentina
  • Chile x Uruguai
  • Venezuela x Colômbia
  • Peru x Paraguai

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas

  1. Argentina - 38 pontos
  2. Brasil - 28
  3. Uruguai - 27
  4. Equador - 26
  5. Colômbia - 25
  6. Paraguai - 25
  7. Venezuela - 18
  8. Bolívia - 17
  9. Peru - 12
  10. Chile - 10

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026

  • Canadá (sede)
  • Estados Unidos (sede)
  • México (sede)
  • Argentina
  • Irã
  • Japão
  • Nova Zelândia
  • Uzbequistão
  • Jordânia
  • Coreia do Sul
  • Austrália
  • Brasil
  • Equador
  • Uruguai
  • Colômbia
  • Paraguai
  • Marrocos

